Mercato OM : Coup de théâtre pour une arrivée à Marseille !

L’OM pensait tenir une belle opportunité pour combler le départ de Mason Greenwood. Sauf que la piste menant à Ilan Kebbal vient d’être démentie.

Mercato OM : Démenti pour la piste Ilan Kebbal

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L’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à régler la succession de Mason Greenwood. L’attaquant anglais est parti à Fenerbahçe et laisse derrière lui un vide à combler. Les dirigeants de l’OM le savent. Ils multiplient les pistes offensives dans ce sens.

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L’une d’entre elles conduirait à Ilan Kebbal. Plusieurs médias réputés annonçaient des discussions avancées autour d’un prêt avec option d’achat pour l’ailier droit de Paris FC. L’international algérien étant lui-même séduit par l’idée de porter le maillot de l’OM. Mais la situation vient de basculer.

L’Olympique de Marseille a d’autres priorités

La Minute OM l’assure, Ilan Kebbal ne figure pas du tout sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens Stéphane Richard et Grégory Lorenzi préférant miser sur d’autres profiles. Cette rumeur Kebbal serait donc en réalité une manœuvre orchestrée par des agents habiles.

🔵⚪️ Beaucoup d’agents se servent de l’OM pour faire parler de leurs joueurs… À ce jour, l’OM ne suit pas Ilan Kebbal. ❌



La priorité du club est d’alléger la masse salariale pour ensuite recruter.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/4gE0q63v6Y — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 3, 2026

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Ceux-ci d’utiliseraient l’aura et le blason marseillais pour braquer les projecteurs sur leur protégé, faire parler de lui et gonfler les enchères. Quoi qu’il en soit, la direction de l’OM focalise pour le moment son énergie sur le dégraissage de sa masse salariale. Des départs sont attendus.