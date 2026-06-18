Mercato ASSE : C’est chaud, Cathro valide un chantier XXL

‎‎L’ASSE entre dans une phase décisive de sa reconstruction avec un mercato qui s’annonce particulièrement animé. Porté par Ian Cathro, le club stéphanois prépare une refonte majeure de son effectif afin de retrouver rapidement la Ligue 1.

‎Mercato ASSE : Une nouvelle ère lancée à Saint-Étienne

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‎L’arrivée de Ian Cathro ne ressemble pas à un simple changement d’entraîneur. Après une saison conclue sur une immense déception et une montée qui a échappé au club, la direction stéphanoise a choisi de repartir sur des bases totalement nouvelles. ‎Selon les informations relayées par Mohamed Toubache-Ter, le technicien écossais a validé une stratégie ambitieuse.

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Il s’agit de renforcer l’effectif dans l’ensemble des secteurs de jeu. Un signal fort qui témoigne de l’ampleur du travail engagé dans le Forez et de la volonté de corriger les insuffisances observées ces derniers mois.

‎Cathro veut imposer sa méthode sans attendre

‎Depuis sa prise de fonctions, Ian Cathro multiplie les décisions destinées à installer sa vision du football. Préparation revue, exigences accrues et réflexion poussée sur les profils recherchés : tout indique que l’entraîneur souhaite bâtir un groupe parfaitement adapté à ses principes.

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‎Cette démarche dépasse le simple recrutement. L’objectif consiste à créer un effectif capable de répondre à une forte intensité physique tout en respectant des consignes tactiques précises. Dans cette optique, chaque ligne de l’équipe est concernée par le chantier estival.

‎Des départs et des arrivées pour viser la remontée

‎Un recrutement massif implique souvent un renouvellement important de l’effectif. Plusieurs mouvements sont donc attendus dans les prochaines semaines, avec certains dossiers suivis de près, notamment celui de Lucas Stassin.‎La direction sportive travaille activement afin d’identifier des joueurs capables de s’intégrer au nouveau projet.

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Cette stratégie révèle une ambition claire : construire une équipe suffisamment solide pour jouer les premiers rôles dès la prochaine saison. ‎Loin d’un simple ajustement, l’ASSE prépare une transformation profonde. En validant ce vaste chantier, Ian Cathro envoie un message clair à la concurrence : Saint-Étienne veut retrouver l’élite et entend mettre tous les moyens sportifs nécessaires pour y parvenir.