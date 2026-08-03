ASSE : Alerte, une excellente nouvelle pour les supporters !

Les supporters de l’ASSE pourront enfin assister à l’entraînement de leur équipe. L’une des quatre séances de cette semaine est ouverte au public.

L’ASSE s’est préparée à huis clos pendant un mois

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L’ASSE a entamé sa préparation estivale le 1er juillet 2026. Un mois plus tard, les supporters n’ont pas eu l’occasion de voir leur équipe au Centre sportif Robert Herbin. Les entraînements des Verts se sont déroulés à huis clos, depuis le début de la pré-saison, à cause des travaux à L’Etrat.

« En raison d’importants travaux menés par la mairie de L’Étrat aux abords du Centre sportif Robert-Herbin, les conditions d’accueil ne permettent actuellement pas de recevoir du public au centre d’entraînement des Verts », avait communiqué le club, à la vieille de la reprise.

Rentrés de Divonne-les-Bains où ils étaient en stage depuis le 24 juillet, les Verts retrouveront les terrains de leur Quartier Général, ce mardi 4 août. Ils ont bénéficié de deux jours de repos après le dernier match amical remporté contre Venise (4-3).

La séance d’entraînement de jeudi ouverte aux supporters

Une bonne nouvelle est tombée pour les supporters stéphanois, ce lundi 3 août. La séance d’entraînement de l’équipe de l’AS Saint-Etienne, du jeudi 6 août, sera ouverte au public. Ce sera d’ailleurs le seul entraînement auquel le peuple vert pourra assister, avant le début de la Ligue 2, le samedi 8 aout à Sochaux.

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En effet, Ian Cathro et son équipe se sont préparés loin des regards de leurs fans, cet été. Quatre de leurs cinq matchs amicaux étaient également à huis clos, sauf le premier contre le FC Biel-Bienne (2-2), à Envol Stadium.