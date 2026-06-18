Mercato ASSE :  Ian Cathro donne son OK pour ce transfert XXL

Les dirigeants de l’ASSE ont trouvé le successeur de Lucas Stassin en Belgique. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato ASSE : Ian Cathro lorgne un buteur belge

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L’ASSE, après avoir manqué sa remontée en Ligue 1 face à l’OGC Nice lors des barrages, doit aujourd’hui reconstruire. Le club du Forez, condamné à stagner en Ligue 2, s’apprête à perdre ses joyaux. Parmi eux, l’attaquant Lucas Stassin et l’ailier Zuriko Davitashvili croulent déjà sous les offres.

Pour pallier le départ imminent de son buteur belge, la cellule de recrutement stéphanoise s’active en coulisses. Les recruteurs s’intéressent ainsi de très près à un profil similaire, déniché lui aussi en Belgique. La cible prioritaire se nomme Léandro Rousseau.

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Ce jeune avant-centre de 22 ans sort d’une saison éblouissante avec le Patro Eisden. En Challenger Pro League (la deuxième division belge), ses statistiques sont convaincantes : 17 buts inscrits et une passe décisive délivrée en 31 matchs. À un an de la fin de son contrat, Rousseau veut voir plus grand. Son président a d’ailleurs ouvert la porte à un transfert en confirmant qu’il serait impossible de retenir son joueur face à une proposition séduisante.

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Financièrement, l’opération s’annonce comme une véritable aubaine. Le montant du transfert est estimé à 2 millions d’euros. À ce prix-là, les Verts s’offriraient un renard des surfaces redoutable et prêt à rugir à Geoffroy-Guichard. La concurrence s’annonce toutefois rude. Saint-Étienne devra vite agir, car La Gantoise souhaite également s’attacher les services du joueur. Le nouveau coach de l’ASSE, Ian Cathro aurait donné son feu vert pour la signature du buteur.