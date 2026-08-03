OL : C1, des absents dans le groupe de Lyon contre le Sparta

Le groupe de l’OL pour affronter le Sparta Prague en Ligue des champions est dévoilé. Il y a des absences notables dans l’équipe de Lyon.

Avec Openda mais sans Sulc… le groupe de l’OL contre le Sparta Prague

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L’OL est en République Tchèque pour affronter le Sparta Prague, mardi (20h), au 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions. L’entraîneur des Gones a convoqué 22 joueurs pour ce match aller.

L’on note l’absence de Mads Bidstrup dans le groupe. Recruté à Salzbourg en Autriche, le 1er juillet, il a participé à la préparation estivale. Cependant, il n’est pas apte pour ce début de saison, car il est toujours en préparation en salle. Idem pour Pavel Sulc, qui a aussi un souci physique.

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Quant à Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, ils sont suspendus pour ce premier match européen. Ils avaient été exclus face au Celta Vigo (0-2), en 8e de finale retour de Ligue Europa, en mars dernier.

Felix Bacher, la dernière recrue en date de l’Olympique Lyonnais, n’a pas fait le déplacement non plus. Recruté officiellement dimanche dernier, il n’est pas qualifié pour la compétition.

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En revanche la recrue vedette de Lyon cet été, Loïs Openda (avant-centre), est bien présente dans le groupe de Paulo Fonseca. Tous comme trois autres recrues estivales : Kaïl Boudache (ailier droit), Julien Duranville (ailier gauche) et Mohamed Ouédraogo (arrière latéral gauche).

🦁 Le premier groupe de la saison pour le déplacement à Prague, ce mardi à 20h ! 👊🔴🔵#SpartaOL pic.twitter.com/PpfHG5MHx6 — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2026

Le groupe de l’OL contre le Sparta Prague :

Gardiens de but : Descamps, Greif, Konan

Défenseurs : Abner, Kluivert, Mata, Kango, Ouedraogo, Kamara, Maitland-Niles

Milieux de terrain : Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Nartey

Attaquants : Nuamah, Fofana, Openda, Duranville, Boudache, Himbert