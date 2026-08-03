ASSE : Cathro se lâche sur l’ambition des Verts avant Sochaux

À l’issue de la préparation estivale de l’ASSE, Ian Cathro n’a pas caché pas sa satisfaction. Il assure également que son équipe garde ses ambitions intactes, quelle que soit l’appréciation de la pré-saison.

L’ASSE a progressé pendant la préparation, selon Ian Cathro

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Démarrée le 1er juillet 2026, la pré-saison de l’ASSE s’est achevé le samedi 1er août, par un match amical contre Venise. Les Verts se sont imposés face au club italien (4-3). C’était le cinquième match amical de préparation des Verts. Ils avaient affronté précédemment, le FC Biel-Bienne (2-2), le Servette FC (0-1), les Rangers à Glasgow (1-2) et Lausanne-Sport (4-0).

Le bilan d’Ian Cathro est donc de : un match nul, 2 défaites et 2 victoires. La bonne nouvelle, c’est que l’AS Saint-Etienne fini fort, sur deux succès, dont une éclatante contre Lausanne. « Du début à la fin de cette préparation, je pense qu’on a progressé, c’est évident. Globalement, je pense qu’on a bien travaillé », a apprécié le technicien écossais.

Cathro déclare : « Son équipe ira à Sochaux avec l’ambition de gagner »

Néanmoins, il estime que les résultats des matchs amicaux deviennent anecdotiques dès que le championnat démarre. « Je suis satisfait de notre préparation, mais au fond, ça n’a pas beaucoup d’importance. Ça ne compte plus vraiment maintenant. Personne ne s’intéressera à notre préparation une fois le championnat lancé », a expliqué Ian Cathro ensuite.

Toutefois, le coach débarqué du GD Estoril à l’ASSE ne cache pas l’ambition de son équipe pour la nouvelle saison. « On n’aurait pu perdre tous nos matchs amicaux et aller malgré tout à Sochaux avec l’ambition de gagner. On aurait aussi pu réaliser de très mauvaises séances d’entraînement et avoir la même volonté », a -t-il rassuré.

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Pour rappel, l’équipe de l’AS Saint-Etienne se déplace au stade Auguste-Bonal, le samedi 8 août (20h45) pour y affronter le FC Sochaux-Montbéliard, lors de la 1re journée du championnat (Ligue 2).