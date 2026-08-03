Mercato Stade Rennais : Double coup XXL programmé à Rennes  

Le Stade Rennais prépare encore deux mouvements. Très sollicité cet été, Breel Embolo pourrait quitter la Bretagne. En coulisses, les dirigeants rennais ont déjà identifié son successeur : Martin Terrier.

Mercato : Le Stade Rennais prépare deux transferts

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Breel Embolo va-t-il déjà quitter la Bretagne ? Fortement sollicité cet été, l’attaquant suisse pourrait libérer une place au Stade Rennais, qui pense déjà à faire revenir Martin Terrier pour lui succéder.

Le Stade Rennais n’a pas chômé en ce début de mercato. Le club breton a déjà officialisé sept recrues : Eliezer Mayenda (22 M€), Bryan Reynolds (4,6 M€), Gonçalo Oliveira (3,5 M€), Arnaud Nordin (2,2 M€), Nicolas Lemaître, Issa Soumaré et Adrien Thomasson (arrivés libres).

Problème : ces arrivées portent l’effectif rennais à 33 joueurs, dont trois gardiens. C’est beaucoup. Les dirigeants visent plutôt un groupe de 23 à 24 joueurs de champ pour aborder la saison prochaine. Rennes doit donc vendre. Des éléments comme Jordan James, Seko Fofana, Glen Kamara ou Ayanda Sishuba sont déjà poussés vers la sortie.

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Breel Embolo figure lui aussi parmi les départs probables. Remarqué lors de la dernière Coupe du monde avec deux buts et deux passes décisives, l’international suisse de 29 ans a la cote. Selon le journaliste Ben Jacobs, la franchise américaine d’Atlanta (MLS) le courtise. Hull City et Ipswich Town, tous deux promus en Premier League, suivent également son profil, tout comme plusieurs écuries de Serie A.

Face à cet intérêt grandissant, la direction rennaise ne fermera pas la porte. Un transfert définitif autour de 15 millions d’euros satisferait le club breton, tout en libérant une place précieuse dans l’animation offensive. Si l’attaquant suisse venait à partir, Rennes tiendrait déjà sa priorité pour le remplacer : Martin Terrier.

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Le Stade Rennais souhaite réellement faire revenir l’actuel joueur du Bayer Leverkusen, idéalement sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée entre 10 et 13 millions d’euros. Financièrement, l’opération reste accessible pour le club qualifié en Ligue Europa. Cependant, un obstacle demeure : le secteur offensif affiche complet avec neuf attaquants sous contrat. Rennes devra vendre ses indésirables avant d’avancer sur ce dossier. Une fois ce ménage fait, l’ancien chouchou du Roazhon Park redeviendra la cible numéro un des Bretons.