Mercato PSG : Hansi Flick sème le doute pour Ferran Torres !

À un an de la fin de son contrat, Ferran Torres n’a pas encore prolongé avec le Barça et le PSG s’active pour le recruter cet été. Hansi Flick, l’entraîneur du club espagnol, s’est prononcé sur la situation de son attaquant.

Mercato : Hansi Flick ne sait pas si Ferran Torres va rester au Barça

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Malgré les nombreuses rumeurs annonçant un transfert imminent de Ferran Torres au Paris Saint-Germain cet été, le FC Barcelone ne voudrait pas voir son attaquant partir et le considère comme un élément important de son effectif. Le quotidien Sport rapporte même que les dirigeants barcelonais envisageraient de proposer une prolongation de contrat à l’ancien joueur de Manchester City à partir du mois de septembre, au terme du mercato estival.

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Cette volonté serait portée par l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui apprécie les qualités et l’état d’esprit de Ferran Torres, et souhaiterait donc s’appuyer sur lui pour la saison prochaine. Une tendance confirmée par le technicien allemand ces dernières heures.

Interrogé sur son attaque pour l’exercice 2026-2027, Hansi Flick a notamment confié en conférence de presse : « jouer avec un faux neuf ? Au final, tout va dépendre de l’équipe et de l’effectif. Il faut donc attendre encore un petit peu. J’ai confiance totale en Deco et nous savons que nous devons faire quelque chose.

Mais cela va également dépendre de Ferran. Nous verrons ce qu’il va se passer. » S’il compte bien sur son numéro pour la saison prochaine, le coach du club culé laisse toutefois entrevoir la possibilité que le récent champion du monde change d’air cet été.

Le Barça ne retiendra pas forcément Ferran Torres

Toujours selon le journal Sport, le président barcelonais Joan Laporta et son directeur sportif Deco pourraient très bien envisager un départ de Ferran Torres si le joueur de 26 ans en fait officiellement la demande. À ce jour, une telle requête n’aurait jamais été formulée et aucune offre du PSG n’est encore parvenue sur les bureaux des dirigeants du club catalan.

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Pour autant, si Torres demande un bon de sortie et qu’une enveloppe de plus de 45 millions d’euros est posée sur la table des négociations, alors le natif de Foios pourrait partir à un an de la fin de son engagement.

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La publication ibérique ajoute que pour le moment, l’entourage du joueur souhaite respecter sa période de vacances après son sacre à la Coupe du monde avec l’Espagne et n’entend pas alimenter les spéculations autour de son avenir. Il faudra donc encore patienter avant d’être fixé dans ce dossier.