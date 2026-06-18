Mercato ASSE : Un prodige signe et affiche ses ambitions

La signature d’un jeune joueur prometteur à l’ASSE est actée. Elle était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

ASSE Mercato : Medhy Lutin Zidée décroche son premier contrat pro

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Issu de la génération 2008 de l’ASSE, Medhy Lutin Zidée est désormais un joueur professionnel. Il a signé son premier contrat pro, ce jeudi. Il s’est engagé avec son club formateur pour 3 ans, jusqu’en juin 2029. Et ce n’est pas une surprise, car cette signature était attendue depuis longtemps. Le milieu de terrain de 18 ans rejoint Djylian N’Guessan et Paul Eymard, ses coéquipiers de la même génération, passés pro un peu plus tôt.

« Je suis très heureux et je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui, en signant mon premier contrat professionnel, ici, au sein de mon club formateur. Je pense aux coachs et aux dirigeants qui m’ont fait confiance, et je les remercie. Je dois désormais la leur rendre. Le chemin ne s’arrête pas là. Énormément de travail se dresse devant moi pour avoir l’honneur de porter ce maillot Vert dans le monde professionnel », a déclaré Medhy Lutin Zidée.

Perrin : « À Zidée de nous montrer jusqu’où il veut aller «

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, souligne les qualités techniques du néo-professionnel : « Medhy a des qualités très fortes de percussion et de vitesse. C’est ce qui le décrit le plus. Il a progressé au sein du Centre de Formation depuis quelques années et a mérité, par son travail, cette signature professionnelle aujourd’hui.

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Comme tout jeune joueur, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avec détermination et abnégation. Son objectif est désormais d’aller s’entraîner avec les professionnels, et nous observerons à quelle vitesse il avance. Nous serons là pour l’accompagner le mieux possible et le mettre dans les meilleures conditions. À lui de nous montrer jusqu’où il veut aller !«