Mercato OM : Duel avec la Juventus pour un gardien allemand

Pour remplacer Geronimo Rulli attendu à Manchester City, la direction de l’OM creuse une piste inattendue en Allemagne. Mais la Juventus joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Noah Atubolu pour remplacer Geronimo Rulli

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Le mercato de l’Olympique de Marseille inquiète. À quelques semaines de la reprise du championnat, aucune recrue n’a été signé jusqu’ici. Si bien que plusieurs supporters s’interrogent sur le plan de Bruno Genesio pour son premier match à l’OM face au RC Strasbourg.

Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré ont déjà quitté le navire. D’autres départs se profilent, notamment au poste de gardien de but. Geronimo Rulli étant proche de rejoindre Manchester City. Tandis que sa doublure Jeffrey De Lang a des touches ici et là.

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Cette incertitude pousse la direction de l’OM à explorer une piste du côté de la Bundesliga. Le portier du SC Fribourg, Noah Atubolu, figure sur les tablettes du club olympien, indique le média Sport Bei Ntv. Son prometteur de 24 ans correspondrait parfaitement aux attentes de Bruno Genesio.

La Juventus en embuscade

Toutefois, l’OM n’est pas seul sur ce coup. Le jeune gardien allemand dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. La concurrence s’intensifie grandement puisque la Juventus Turin s’est également positionnée sur ce dossier épineux.

Transfer-Ticker: Marseille und Juventus beschäftigen sich mit Atubolu https://t.co/wKnv0Br78Y — Sport bei ntv.de ⚽ (@ntvde_sport) August 3, 2026

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Ces différentes approches ne laissent pas Noah Atubolu indifférent. Le portier de Fribourg est enclin à changer de club cet été. Il étudie attentivement ses différentes options pour la suite de sa carrière professionnelle. La bataille promet d’être intense pour l’Olympique de Marseille en vue d’enrôler ce dernier rempart.