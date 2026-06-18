ASSE : La solution choc pour faire rebondir Saint-Etienne

Alors que l’ASSE va passer une deuxième saison de suite en Ligue 2, Bernard Caïazzo insiste sur le fait que le club devait être cédé à un milliardaire.

ASSE : Bernard Caïazzo ne voulait pas d’un fonds d’investissement

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Bernard Caïazzo a dirigé l’ASSE avec son associé, Roland Romeyer, pendant une vingtaine d’années (2004-2024). Il était le président du Conseil de surveillance, tandis que son binôme était le président du Directoire. Mais avec la crise de Covid, puis la chute brutale des Droits TV dans le football professionnel en France, les deux dirigeants stéphanois ont décidé de céder le club ligérien.

Bernard Caïazzo tenait à ce que le club soit repris par un investisseur ayant une surface financière importante et un amoureux du football. Il ne voulait pas d’un fonds d’investissement, qui viendrait faire que du business à l’AS Saint-Etienne, sans véritablement se soucier du volet sportif et des milliers de supporters du club.

Caïazzo : « Il fallait un actionnaire milliardaire à Saint-Etienne »

Selon lui, Larry Tanenbaum est le meilleur choix pour redonner des couleurs aux Verts. « Quoiqu’il arrive, à un moment donné, on est rattrapé par le sujet financier. […]. Vous voulez être au plus haut niveau, il faut un actionnaire milliardaire », a-t-il expliqué dans l’interview accordé à Dessous de Verts.

Le nouveau propriétaire de l’ASSE (depuis juin 2024) est un milliardaire canadien de 81 ans (le 8 juillet). Il est le grand patron de Kilmer Group, dont la filiale est Kilmer Sports Ventures, dirigé par Ivan Gazidis, le président du club ligérien. Larry Tanenbaum possède des clubs : dans le Football en MLS (Toronto FC), le Basketball en NBA (Raptors de Toronto) et le Hockey (Maple Leafs de Toronto).

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« À un moment donné, il faut savoir s’entourer et avoir une dimension internationale », souligne Bernard Caïazzo, grand défenseur du projet porté par le groupe canadien à Saint-Etienne.