ASSE : Quelle est l’équipe de Cathro à 5 jours de Sochaux ?

À l’issue de la préparation estivale de l’ASSE, l’on sait plus ou moins qui sont les joueurs choisis par le nouvel entraîneur, pour le début de saison fixé au samedi 8 août.

ASSE : Ian Cathro tient ses hommes forts à l’issue de la pré-saison

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L’ASSE a fait un mois entier de pré-saison, du mercredi 1er juillet au samedi 1er août. Les Verts ont livré cinq matchs amicaux de préparation cet été. Ils ont affronté respectivement, le FC Biel-Bienne (2-2), le Servette FC (0-1), les Rangers à Glasgow (1-2) Lausanne-Sport (4-0) et Venise (4-3).

Avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, le bilan d’Ian Cathro est positif, car son équipe a fini fort en s’imposant largement contre les Suisses de Lausanne, puis face au club de Serie A italienne.

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L’ASSE entame la saison par un déplacement à Sochaux, samedi prochain, au stade Auguste-Bonal (20h45). Dès mardi, les Stéphanois vont entamer la préparation de cette rencontre. A cinq jours de ce rendez-vous avec le promu en Ligue 2, le nouveau coach des Stéphanois tient son équipe-type.

Larsonneur dans les buts, Le Cardinal, Naïr, Pedro et Ferreira en défense

En défense, il a choisi Julien Le Cardinal, le nouveau capitaine. Il sera associé à Sohaib Naïr, la première recrue estivale des Verts. Révélation de l’équipe stéphanoise la saison dernière, Kevin Pedro a séduit le technicien écossais. Il garde son poste d’arrière latéral. Quant à Joao Ferreira, l’arrivée de Ian Cathro l’a relancé.

Ce dernier a redistribué les cartes et le défenseur Portugais a saisi cette opportunité. Son temps de jeu cumulé lors des matchs amicaux est de 318 minutes, soit le troisième temps, derrière Le Cardinal (336 minutes jouées), Bernauer et Pedro (328 minutes chacun). Au poste de gardien de but, Gautier Larsonneur reste le numéro 1 devant la recrue Mamour Ndiaye (20 ans).

Csongvai, Bernauer et Breum dans l’entre-jeu

Dans l’entrejeu, la recrue Aron Csongvai a gagné sa place. Il devrait être accompagné de Maxime Barnauer, défenseur central repositionné comme sentinelle devant la défense. Jakob Breum sera le meneur de jeu, mais aussi un soutien aux attaquants. Rappelons que le milieu offensif Danois a marqué 4 buts en 5 matchs disputés pendant la préparation.

Cardona, Ballo et Duffus, le trio en attaque

En attaque, c’est le trio composé de Joshua Duffus (avant-centre), Irvin Cardona (ailier droit) et Thierno Ballo (ailier gauche) que Ian Cathro a mis en place pendant la pré-saison. Le temps de jeu accordé à ces joueurs pendant les matchs-tests sont des signaux évidents.

En attendant le retour d’Augustine Boakye (il a repris la semaine dernière), de Mahmoud Jaber (annoncé à l’entraînement collectif ce mardi) ou encore de Ben Old (blessé mercredi dernier), les premiers choix de l’entraîneur de l’ASSE sont connus. Il ne compte pas sur Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic.

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Il a également fait le choix fort de se passer des services de Zuriko Davitashvili et de Lucas Stassin, qui souhaitent quitter le club. En instance de transfert, ils ne font donc pas partie des priorités de Cathro, jusqu’à la fin du mercato, le 1er septembre.