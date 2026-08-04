OL : Préliminaires C1, le Sparta Prague ne craint pas Lyon

L’entraîneur du Sparta Prague tente de mettre la pression sur l’OL, avant le match de mardi, en Ligue des champions.

OL : Le coach du Sparta rêve d’un coup contre Lyon

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L’OL démarre la saison 2026-2027 par un match de coupe d’Europe et en déplacement. Il affronte le Sparta Prague, mardi (20h), au Stadion Letna (Prague). Cette rencontre (aller) compte pour le 3e tour de qualification pour la Ligue des champions. Lyon recevra ensuite le club tchèque, le 11 août prochain, au Groupama Stadium, pour le match retour décisif.

Évoquant ce match contre l’Olympique Lyonnais en conférence de presse, Brian Priske avoue qu’il se méfie du club rhodanien, club de l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe. « Ce genre de matchs est difficile, quel que soit le pays. Je suis toujours positif, j’espère donc que nous obtiendrons un bon résultat à l’aller et que nous réussirons lors du match retour », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par olympique-et-lyonnais.

Bian Priske : « Nous ferons tout pour jouer dans la meilleure compétition d’Europe »

Le coach du Sparta Prague reconnaît certes que Lyon est un gros calibre, mais il n’a pas d’appréhension. Bien au contraire, il est confiant : « En football, tout est possible ! Nous devons réaliser une bonne performance pendant deux fois 90 minutes, plus les prolongations éventuelles, et nous verrons bien. Nous avons vu les équipes tchèques en coupes, nous savons de quoi elles sont parfois capables. Et je crois que ça va encore marcher ».

Comme l’OL, le Sparta Prague sera admis directement en phase de ligue de la Ligue Europa, en cas d’élimination à ce tour préliminaire de la Ligue des champions. Cela n’empêche cependant pas le technicien danois de rêver d’une place en C1. « Nous ferons tout pour jouer dans la meilleure compétition d’Europe », glisse-t-il.

Barrages : Fenerbahçe ou Sturm Graz pour Lyon et le Sparta

Le vainqueur de la double confrontation sera qualifié pour les barrages, avant de d’accéder à la phase de Ligue de la C1. Il affrontera ensuite Fenerbahçe (Turquie) ou le SK Sturm Graz (Autriche). Interrogé sur ces potentiels adversaires, Brian Priske préfère se concentrer sur les Gones pour l’instant.

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« Le parcours vers la Ligue des champions est toujours compliqué, mais je ne me préoccupe pas encore des prochains adversaires. L’important, c’est ce que nous allons montrer face à Lyon », a-t-il répondu.