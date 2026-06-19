Mercato Stade Rennais :  Gros coup, une pépite arrive à Rennes

Les dirigeants du Stade Rennais bouclent un nouveau dossier XXL. Un crack a posé ses valises au Roazhon Park.

Mercato Stade Rennais : Gonçalo Oliveira débarque en Bretagne !

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Le mercato rennais s’accélère. Après Thomasson et Soumaré, le club breton boucle sa troisième recrue estivale. Un accord total lie désormais le Stade Rennais et le Benfica Lisbonne pour le transfert du jeune Gonçalo Oliveira.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’opération est bouclée. Le montant du deal ? 3,5 millions d’euros. Une broutille pour un tel talent. À 19 ans, ce défenseur central gaucher, international espoirs portugais, va découvrir la Ligue 1. Il troque ainsi le maillot des Aigles pour la tunique rouge et noir.

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Oliveira incarne l’excellence du centre de formation de Benfica. Il y a gravi tous les échelons avec une régularité impressionnante. Le joueur sort d’une saison pleine. Capitaine de la réserve et de l’équipe de Youth League, il a disputé 24 matchs, inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

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C’est un solide défenseur. Pour Rennes, l’opportunité était trop belle. Miser 3,5 millions d’euros sur un tel profil ressemble fort à un investissement d’avenir hautement rentable. Au Portugal, les observateurs s’accordent tous sur un point : le jeune homme avait les épaules pour intégrer rapidement l’équipe première de Benfica. Cette étape française va booster sa progression. Les dirigeants bretons règlent actuellement les derniers détails administratifs avant l’annonce officielle.