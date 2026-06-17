Mercato : Le Stade Rennais frappe un très joli coup à 0€

‎Le Stade Rennais conforte son mercato avec une nouvelle opération particulièrement séduisante sur le papier. En attirant Issa Soumaré sans verser la moindre indemnité de transfert, le club breton s’offre un attaquant confirmé en Ligue 1.

‎Mercato Stade Rennais : Issa Soumaré, une ascension construite avec patience

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‎Tous les parcours ne passent pas par les voies rapides du football moderne. Celui d’Issa Soumaré ressemble davantage à une longue montée, franchie étape après étape. Formé à Génération Foot, l’académie sénégalaise qui a notamment révélé Sadio Mané, l’attaquant de 25 ans a multiplié les expériences avant de s’imposer durablement dans l’élite française.

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‎Passé par Orléans, la Belgique, Quevilly-Rouen, Auxerre puis Le Havre, le Sénégalais a bâti sa réputation grâce à son travail et à sa régularité. Lors des deux dernières saisons, il est devenu un élément incontournable du club normand, jusqu’à enchaîner les rencontres avec une constance rare dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1.

‎Rennes mise sur un profil complet et déjà prêt

‎L’un des grands avantages de cette arrivée réside dans l’absence de période d’adaptation. Issa Soumaré connaît parfaitement les exigences du championnat français et sort d’une saison pleine avec huit buts et cinq passes décisives. ‎Sa polyvalence a également pesé dans la décision des dirigeants rennais.

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Capable d’évoluer seul en pointe, dans une attaque à deux ou sur un côté, il offre plusieurs solutions tactiques à son futur entraîneur. Une qualité que le directeur sportif Loïc Désiré a d’ailleurs mise en avant : « On avait ciblé Issa parce qu’il connaît très bien la Ligue 1, c’est un attaquant capable de jouer dans différents systèmes avec une polyvalence remarquable. »

‎Un recrutement qui révèle la stratégie rennaise

‎Cette signature traduit une volonté claire du Stade Rennais : recruter des joueurs immédiatement performants tout en conservant une maîtrise financière. Obtenir un joueur auteur de treize actions décisives en championnat la saison passée sans indemnité constitue une opération particulièrement intéressante dans le marché actuel. ‎Le président exécutif Arnaud Pouille ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction :

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« Nous sommes très heureux d’accueillir Issa au Stade Rennais. Sa capacité à être décisif, sa connaissance de la Ligue 1, sa polyvalence et sa volonté de continuer à gravir les échelons seront autant d’atouts à mettre au service du groupe ». ‎De son côté, le principal intéressé affiche déjà ses ambitions : « Ce qui m’a le plus attiré au Stade Rennais, c’est le projet. Celui qui me permettra de poursuivre ma progression et de jouer au plus haut niveau. C’était un choix facile. »

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‎Avec un contrat jusqu’en 2030 et un profil qui coche de nombreuses cases, Rennes réalise sans doute l’un des mouvements les plus intelligents de ce début de mercato. Un pari mesuré, mais potentiellement très rentable sur le terrain.