Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce buteur

Le Stade Rennais et deux formations de Ligue 1 se déchirent pour un buteur du FC Lorient. Les Merlus fixent un prix XXL.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Pablo Pagis !

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Le bras de fer pourrait commencer. Pablo Pagis veut partir, et il est prêt à aller au clash. L’ailier du FC Lorient plaît énormément en Ligue 1, mais son club bloque son transfert. Face à cette inflexibilité, le joueur pourrait forcer son départ cet été.

À 23 ans, Pablo Pagis sort d’une saison remarquable en Bretagne. Ses performances séduisent de grands clubs : l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais suivent la situation de très près. Tous croient en son potentiel. Mais un obstacle paralyse les négociations actuelles.

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Le FC Lorient réclame une somme un peu élevée. Les dirigeants bretons demandent 20 millions d’euros fixes, plus 5 millions de bonus. Ce montant refroidit totalement les acheteurs. Actuellement, aucun courtisan ne compte payer un tel prix.

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La position des dirigeants lorientais semble intenable à long terme. En effet, le contrat de Pablo Pagis avance, et le temps joue contre son club. Plus l’été passera, plus les acheteurs attendront pour faire baisser les prix. Sans prolongation rapide, Lorient perdra son pouvoir d’influence. Les courtisans le savent. Ils préfèrent temporiser. Le marché restera calme si Lorient refuse de négocier.

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En réaction, le joueur poussera pour partir dès qu’une belle offre se présentera. Soit les Merlus cèdent leur joueur à un tarif raisonnable pendant ce mercato, soit ils le gardent au risque de le voir perdre sa valeur marchande. Pendant ce temps, les prétendants attendent sagement. Le Stade Rennais, Marseille et le RC Lens sont tous prêts pour frapper ce joli coup et apporter de vivacité à leur ligne offensive.