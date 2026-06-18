Mercato Stade Rennais : Un cadre veut quitter Rennes  

Le divorce se précise entre le Stade Rennais et Breel Embolo. L’attaquant suisse envisage de claquer la porte pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo sur le départ ?

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Breel Embolo veut quitter la Bretagne. Transféré l’été dernier pour devenir le leader offensif des Rouge et Noir, le puissant attaquant suisse ne fait plus partie des plans de Franck Haise. L’international helvétique a perdu son temps de jeu. Face à cette situation inconfortable, il devance les choix du club et réclame un transfert cet été. Moins d’un an après son arrivée de Monaco, l’histoire pourrait se terminer.

Le Stade Rennais avait lâché 13 millions d’euros pour l’attirer. Bilan : 8 pions et 3 offrandes en Ligue 1. Toutefois, ses caractéristiques physiques s’accordent mal avec la philosophie tactique du technicien rennais. Franck Haise demande un pressing intense et des attaquants très mobiles. Le Suisse a donc glissé sur le banc des remplaçants durant le sprint final du championnat.

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Cette situation a profité à Esteban Lepaul. L’explosif avant-centre est devenu indispensable à la pointe de l’attaque rennaise. Breel Embolo refuse un statut de second couteau pour la saison prochaine. Le joueur de la Nati aurait donc ordonné à ses agents de lui chercher une porte de sortie. Le Stade Rennais est vendeur. Selon Ouest-France, le joueur de 29 ans s’intéresse de très près aux offres lucratives venant du Golfe.

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Plusieurs clubs riches de la Saudi Pro League apprécient son profil et sa solide expérience internationale. Ces formations fortunées se disent prêtes à lui offrir un salaire XXL. La direction bretonne refuse de retenir un joueur frustré par son rôle de remplaçant. Les dirigeants rennais réclament 12 millions d’euros pour libérer leur attaquant, une somme dérisoire pour les acheteurs saoudiens.