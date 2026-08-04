ASSE : Un renfort de taille débarque pour Ian Cathro

‎L‘ASSE retrouve un motif d’optimisme à l’approche de la reprise avec une nouvelle qui devrait soulager Ian Cathro. Après de longs mois de galère, un élément important de l’effectif franchit enfin une étape décisive dans son retour.

‎ASSE : Mahmoud Jaber, un retour qui redonne le sourire aux Verts

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‎Le groupe stéphanois va enregistrer un renfort attendu depuis de nombreux mois. Lundi, l’ASSE a annoncé sur ses réseaux sociaux que Mahmoud Jaber retrouverait l’entraînement collectif dès ce mardi, une évolution qui marque un véritable tournant dans sa convalescence. Une information qui réjouit naturellement Ian Cathro, désireux de récupérer progressivement toutes ses forces vives.

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‎Freiné par une blessure aux adducteurs puis contraint de subir une intervention chirurgicale, le milieu de terrain n’avait quasiment plus eu l’occasion d’enchaîner depuis le début de l’année. Son bref retour au printemps s’était soldé par une rechute, retardant encore davantage son retour. Cette fois, les signaux semblent enfin plus encourageants.

‎Une longue attente avant cette étape décisive

‎Le retour de Mahmoud Jaber n’est pas le fruit du hasard. Le joueur de 26 ans a suivi un protocole de soins particulièrement exigeant afin d’éviter toute nouvelle rechute après une saison marquée par les pépins physiques.‎Si cette reprise collective constitue une excellente nouvelle, la prudence reste de mise.

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D’après les informations du média Envertetcontretous, l’international israélien ne devrait pas retrouver la compétition officielle avant le mois de septembre. Il manquerait ainsi les premières journées de championnat face à Sochaux, Clermont, Grenoble et Dijon.

‎Un atout supplémentaire pour la suite de la saison

‎Même sans retour immédiat sur les terrains, cette avancée représente une victoire pour le staff stéphanois. Ian Cathro pourra progressivement réintégrer un milieu capable d’apporter de l’équilibre, de l’impact et de l’expérience lorsque sa condition physique sera totalement retrouvée.

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‎Au-delà de l’aspect sportif, cette nouvelle envoie également un message positif au vestiaire. Voir un coéquipier revenir après plusieurs mois de souffrance constitue souvent un véritable moteur pour tout un groupe, surtout à l’aube d’une saison où chaque détail comptera.

‎Le pari de la patience pourrait tout changer

‎L’ASSE a choisi de ne pas précipiter les choses, et cette stratégie paraît aujourd’hui judicieuse. Après deux retours interrompus par des rechutes, le club semble privilégier une remise en forme complète plutôt qu’un risque de blessure supplémentaire.

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‎Si Mahmoud Jaber retrouve progressivement son meilleur niveau, Ian Cathro pourrait bénéficier d’un renfort presque comparable à une recrue de dernière minute. Reste désormais à transformer cette excellente nouvelle médicale en véritable réussite sportive au fil des prochaines semaines.