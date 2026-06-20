Mercato OM : acheté 7,5M€, Marseille déjà prêt à le sacrifier

‎L’OM avance sur une ligne financière étroite où chaque décision de mercato ressemble à un calcul immédiat. Quelques mois seulement après son arrivée, Hamed Junior Traoré pourrait déjà quitter le Vélodrome, reflet d’une stratégie dictée par l’urgence économique plus que par le temps sportif.

‎Mercato OM : Un transfert déjà dans le viseur des dirigeants marseillais

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‎Arrivé dans un montage complexe avec Bournemouth, via un prêt assorti d’une obligation d’achat estimée à 7,5 millions d’euros, Hamed Junior Traoré ne s’est pas encore installé dans la durée que son avenir s’assombrit déjà. L’ailier ivoirien, pourtant jugé utile dans la rotation, attire déjà l’attention du Genoa CFC.

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‎Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club italien suit de près le dossier, conscient que Marseille pourrait se montrer ouvert à une discussion rapide. Dans les couloirs du mercato, cette situation n’étonne plus : l’OM doit composer avec une pression financière constante et une obligation de résultats comptables autant que sportifs.

‎Une stratégie dictée par la contrainte financière

‎Le cas Traoré illustre une réalité rarement assumée publiquement : à Marseille, certains joueurs deviennent des actifs mobiles plus que des projets à long terme. La direction sportive, avec Grégory Lorenzi en première ligne, doit jongler entre équilibre budgétaire et cohérence sportive. ‎Le club phocéen, toujours sous surveillance des instances financières, n’a que peu de marge.

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Une vente rapide permettrait d’alléger la pression et de sécuriser d’autres opérations estivales. Dans ce contexte, la valeur sportive passe parfois après la logique de caisse. ‎Dans l’environnement marseillais, ce type de revirement n’a plus rien d’exceptionnel. Un joueur recruté pour stabiliser un couloir peut devenir une variable d’ajustement en quelques semaines.