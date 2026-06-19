Le mercato de l’OM ne se limite pas seulement à l’équipe entraînée par Habib Beye. Sa section féminine vient d’accueillir une nouvelle recrue.

Mercato OM : Nouvelle recrue officialisée à Marseille !

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L’Olympique de Marseille compte profiter du mercato pour effectuer quelques retouches en son sein. Le duo Richard-Lorenzi devra vendre afin de renflouer ses caisses. La direction marseillaise pourra ensuite recruter afin de combler les départs. Mais le mercato OM ne concerne pas seulement l’équipe masculine.

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La direction marseillaise vient aussi renfoncer l’effectif entraîné par Nicolas Chabot. Elle a annoncé ce vendredi midi la signature de Sonia Ouchene. La milieu de terrain de 26 ans a paraphé un contrat de trois ans. Elle est désormais liée à l’OM soit jusqu’en juin 2029.

Une longue période d’indisponibilité

Sonia Ouchene a été l’une des pièces maitresses de Montpellier lors des trois dernières saisons. Elle a fait le choix de poursuivre sa carrière à l’OM. La Française devra patienter avant de défendre ses nouvelles couleurs. Sa rupture au genou droit l’écartera les terrains jusqu’à la fin de l’année 2026.

𝗦𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗢𝘂𝗰𝗵𝗲𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲 ✍️💙



Formée au Stade de Reims, Sonia poursuit son parcours en Espagne sous les couleurs du Valencia CF avant de retrouver le championnat français et le MHSC Féminines en… pic.twitter.com/VLscrJkZ34 — Les Marseillaises (@OMfeminines) June 19, 2026

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La direction de l’OM mise tout de même sur l’expérience et la qualité technique de cette joueuse pour consolider son projet sportif à long terme. Sonia Ouchene, qui arborera le numéro 99 à Marseille.