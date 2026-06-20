Mercato FC Nantes : Le FCN se vide, 4 départs vers l’OM

‎Le FC Nantes pourrait voir une partie importante de son effectif féminin prendre la direction de Marseille dans les prochaines semaines. Après le départ de Nicolas Chabot, plusieurs joueuses majeures sont annoncées dans le viseur de l’OM.

‎Mercato FC Nantes : Une connexion Nantes-Marseille qui prend de l’ampleur

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‎Le football réserve parfois des rapprochements inattendus. Entre Nantes et Marseille, les échanges ne concernent plus seulement les équipes masculines. Cette fois, c’est le secteur féminin qui se retrouve au centre de l’attention avec un phénomène rare : un entraîneur qui pourrait retrouver plusieurs de ses anciennes joueuses dans son nouveau club.

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‎Le premier signal fort est déjà officiel. Maureen Cosson a rejoint l’OM après avoir travaillé sous les ordres de Nicolas Chabot au FC Nantes. Une arrivée qui ressemble davantage à la première pièce d’un puzzle qu’à un simple transfert isolé.

‎Trois autres cadres dans les valises de Chabot

‎Selon les informations, Emily Burns, Louise Fleury et Nelly Da Cruz Rodrigues sont également proches d’un départ vers Marseille. Toutes arrivent au terme de leur contrat et leur aventure nantaise touche désormais à sa fin. ‎Ces profils représentent bien plus que de simples renforts.

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Burns a multiplié les prestations solides dans les buts nantais. Fleury a apporté son expérience et son efficacité offensive. Quant à Da Cruz Rodrigues, elle possède déjà une connaissance du contexte marseillais après un premier passage au club. Pour l’OM, l’intérêt sportif apparaît évident.

‎L’OM construit un projet déjà éprouvé

‎Fraîchement installé dans l’élite du football féminin, Marseille cherche à gagner du temps dans sa structuration. En attirant des joueuses qui maîtrisent déjà les exigences de Nicolas Chabot, le club phocéen réduit la période d’adaptation souvent nécessaire lors d’un changement d’effectif.

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‎Cette stratégie est loin d’être anodine. Dans le football féminin moderne, la continuité des automatismes et la connaissance des méthodes de travail constituent souvent un avantage compétitif sous-estimé. Marseille semble l’avoir parfaitement compris.

‎La fin d’une époque pour les Canaries

‎Pour le FC Nantes, ces départs potentiels marquent un tournant. Le club sort pourtant de la meilleure saison de son histoire, ponctuée par une présence dans le haut du classement et une qualification pour les play-offs.

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Reste à savoir si cette vague s’arrêtera à quatre départs ou si d’autres joueuses choisiront à leur tour de rejoindre Nicolas Chabot dans la cité phocéenne. Une chose est certaine, l’OM façonne progressivement un effectif largement inspiré de la réussite nantaise de ces deux dernières saisons.