Mercato : L’OM insiste pour un redoutable buteur à 20 M€

La direction de l’OM anticipe déjà le probable départ de Mason Greenwod. Elle multiplie les efforts en coulisse pour venir un attaquant de Sassuolo.

Mercato OM : Le départ de Mason Greenwood anticipe en interne

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L’Olympique de Marseille devra procéder à quelques ventes cet été afin de renflouer ses caisses. Et parmi les joueurs susceptibles d’être vendus, Mason Greenwood figure en tête de liste. L’attaquant anglais est déjà en négociations avancées avec l’AS Rome. Un accord ayant été conclu entre les deux parties.

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Tandis que la vente de Greenwood pour 50 millions d’euros tarde à aboutir, la direction de l’OM ne reste pas les bras croisés. Elle anticipe déjà son départ en activant une piste de longue date en Italie. Le journaliste italien Alfredo Pedulla confirme, les Phocéens insistent pour le transfert d’Armand Laurienté.

20 millions d’euros pour son transfert

L’ailier de l’US Sassuolo est annoncé dans les petits papiers de l’OM depuis plusieurs saisons. Le joueur de 27 ans a été auteur d’un exercice solide en Serie A, avec 7 buts et 9 passes décisives en 38 rencontres. Armand Laurienté connait aussi très bien le championnat français pour y avoir évolué au Stade Rennais et FC Lorient.

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Sa polyvalence et sa bonne connaissance de la Ligue 1 font de lui une cible de choix. Aucune offensive concrète n’a encore été officialisée dans ce dossier. Son prix est estimé autour de 20 millions d’euros. Une somme que l’OM devra jongler avec d’autres priorités budgétaires.