Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de ce solide défenseur  

La direction de l’OM accélère pour un défenseur central en Ukraine. Un seul point bloque l’arrivée du jeune crack à Marseille.

Mercato : L’OM lorgne un crack ukrainien

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Marseille veut du lourd en défense, mais ses finances l’en empêchent. C’est le grand paradoxe de ce mercato estival. L’OM courtise Taras Mykhavko, le jeune et robuste défenseur central du Dynamo Kiev. Problème de taille : son prix actuel semble inaccessible pour les finances olympiennes.

Grégory Lorenzi, qui succède à Medhi Benatia, fait face à un immense défi pour reconstruire l’arrière-garde marseillaise. Le secteur va s’alléger. Benjamin Pavard n’est pas conservé par la direction. Leonardo Balerdi pourrait être poussé vers la sortie. L’Argentin pourrait rapporter un joli chèque au club phocéen. L’Olympique de Marseille doit enregistrer des ventes avant la fin du mois de juin.

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Comment remplacer ces futurs partants ? La direction olympienne garde un œil sur Taras Mykhavko, cette pépite de 21 ans dont le nom circulait déjà sur la Canebière en fin de saison dernière. L’OM reste aux aguets, mais il ne peut faire la moindre folie financière. Le dossier s’annonce un peu coûteux. La concurrence fait grimper le prix de la pépite.

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Trabzonspor et Benfica Lisbonne sont les deux concurrents de poids. Le Dynamo Kiev attend des offres XXL. Estimé à 10 millions d’euros, le joueur ne partira pas à ce prix-là. Ses dirigeants réclament le double. Il faut dire que le jeune international ukrainien est en pleine forme. Cette situation complique sérieusement les affaires de l’Olympique de Marseille.