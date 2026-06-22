Mercato ASSE : Vers une énorme surprise pour Davitashvili ?

‎L’avenir de Zuriko Davitashvili à l’ASSE devrait se décider lors de ce mercato estival. Alors qu’il est annoncé sur le départ, le meilleur joueur stéphanois de la saison écoulée pourrait bien voir son aventure se poursuivre dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Un départ envisagé mais toujours loin d’être acté pour Davitashvili

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‎Après l’échec de la remontée en Ligue 1, les dirigeants stéphanois ont adopté une position plus souple concernant certains cadres de l’effectif. Contrairement à l’été précédent, où chaque départ majeur était quasiment exclu, l’ASSE se montre désormais disposée à écouter les propositions jugées intéressantes.

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‎Cette ouverture concerne notamment Zuriko Davitashvili. Auteur d’une saison remarquée sous le maillot vert, l’international géorgien dispose d’une belle cote sur le marché. Toutefois, malgré plusieurs rumeurs persistantes, aucune offre concrète ne semble encore avoir atterri sur le bureau des dirigeants stéphanois.

‎Le Besiktas regarde ailleurs

‎Parmi les clubs évoqués ces dernières semaines figure le Besiktas. Le pensionnaire d’Istanbul suit effectivement le profil du Géorgien, mais la situation apparaît plus nuancée qu’il n’y paraît. ‎Selon les informations de Besiktas Medya Grup, Davitashvili figure dans les réflexions du club turc sans être placé en tête des priorités.

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D’autres profils offensifs occupent actuellement une place plus importante dans les plans du Besiktas, notamment celui de Leandro Trossard. Un détail qui change considérablement la lecture du dossier.

‎Saint-Etienne peut encore croire à sa continuité

‎Cette absence d’accélération sur le marché offre un répit précieux à l’ASSE. Sous contrat jusqu’en 2028, Davitashvili reste solidement lié au club ligérien, qui conserve une position de force dans les discussions. ‎Pour Saint-Etienne, conserver un joueur de cette qualité représenterait un atout majeur dans la quête d’un retour parmi l’élite.

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Son expérience, sa créativité et sa régularité ont souvent permis aux Verts de rester compétitifs durant une saison compliquée. ‎À ce stade du mercato, la situation est donc claire : l’ASSE reste ouverte à une vente, mais aucune proposition susceptible de convaincre toutes les parties n’a encore émergé.