Mercato : Le Stade Rennais va dépenser gros, 2 recrues ciblées

‎Le Stade Rennais FC n’a pas l’intention de ralentir son activité sur le mercato. Après avoir déjà renforcé plusieurs secteurs de son effectif, le club breton prépare de nouvelles opérations ambitieuses avec deux postes clairement identifiés comme prioritaires.

‎Mercato Stade Rennais :Franck haise veut consolider sa défense

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‎Le mercato rennais a déjà pris une tournure concrète avec les arrivées d’Adrien Thomasson, d’Issa Soumaré et du jeune défenseur portugais Gonçalo Oliviera. Ces mouvements témoignent d’une volonté de renouveler l’effectif tout en apportant des profils complémentaires. ‎Mais le chantier est loin d’être terminé.

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Selon les informations rapportées par le journaliste Guillaume Lainé pour Ouest-France, les dirigeants du SRFC travaillent désormais sur la venue d’un défenseur central expérimenté. Deux pistes avancées seraient actuellement étudiées, avec un investissement financier important envisagé pour conclure l’une d’elles.

‎Un ailier percutant dans le viseur

‎Parallèlement, Rennes souhaite renforcer son animation offensive. Le club breton recherche un ailier droit capable de provoquer, d’éliminer et d’apporter davantage de profondeur dans le jeu. ‎Lors de la saison écoulée, le club a parfois manqué de spontanéité dans les phases offensives face aux blocs regroupés.

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L’arrivée d’un joueur de percussion répond donc à un besoin clairement identifié par le staff technique. ‎Le SRFC semble ainsi privilégier la qualité à la quantité. En ciblant un défenseur d’expérience et un ailier capable de faire des différences, le Stade Rennais affiche son ambition de construire un effectif plus équilibré et plus compétitif.

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D’après les informations de Guillaume Lainé (Ouest-France), les dirigeants bretons sont prêts à consentir un effort financier conséquent afin de mener ces dossiers à leur terme avant la fin du mercato estival.