Mercato OM : le successeur de Balerdi arrive pour 10M€

‎‎L’OM avance avec prudence mais détermination sur le mercato. Entre contraintes budgétaires et urgences défensives, le club explore une piste sérieuse en Ukraine.

‎Mercato OM : Un secteur défensif en pleine reconstruction

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‎L’OM prépare un été sous tension, marqué par la nécessité de réorganiser sa défense centrale. Plusieurs départs sont envisagés, notamment celui de Leonardo Balerdi, dont la valeur reste l’une des plus élevées de l’effectif. Dans ce contexte, les dirigeants marseillais cherchent des profils jeunes et compétitifs.

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‎La situation impose une gestion rigoureuse. La non-conservation de certains joueurs comme Benjamin Pavard accentue la nécessité de recruter intelligemment. Marseille ne peut plus se permettre des erreurs coûteuses et doit anticiper chaque mouvement avec précision.

‎Taras Mykhavko, une cible ambitieuse mais sous pression

‎Le nom de Taras Mykhavko circule avec insistance du côté du Vélodrome. Le défenseur du Dynamo Kiev figure parmi les profils suivis depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement. ‎Évalué autour de 10 millions d’euros, le joueur attire également des clubs comme Benfica et Trabzonspor.

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Cette concurrence internationale complique fortement le dossier pour Marseille, qui doit composer avec une enveloppe limitée et une pression financière persistante. ‎Dans les bureaux du club, ce type de recrutement s’inscrit dans une logique de projection.

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L’idée n’est pas seulement de remplacer Balerdi, mais de reconstruire une charnière capable de tenir sur la durée. L’analyse interne met en avant le profil de Mykhavko comme un joueur en développement rapide, déjà habitué aux contextes de forte intensité.