Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour le transfert de ce monstre ?

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un nouveau crack en Angleterre pour ce mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato : Le Stade Rennais passe à l’attaque pour Eliezer Mayenda

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Ça bouge à Rennes pendant ce mercato estival. Les dirigeants bretons ont choisi leur nouvelle cible offensive. Le Stade Rennais veut Eliezer Mayenda, le jeune attaquant de Sunderland. La nouvelle circule ces derniers jours.

Les Rouge et Noir sortent d’une saison frustrante. Leur sixième place en Ligue 1 ne leur offre que la Ligue Europa. Un moindre mal, décroché grâce à la victoire de Lens en Coupe de France. Mais le plan initial a échoué. Rennes visait la Ligue des Champions pour renflouer ses caisses.

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La déception n’arrête pas l’ambition. Le club breton s’active fortement sur le marché des transferts. Trois recrues ont déjà signé : Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Gonçalo Oliveira. Le SRFC accélère encore pour muscler son attaque. Les Bretons veulent de la polyvalence et de la jeunesse pour montrer un nouveau visage la saison prochaine. Ils foncent alors sur Eliezer Mayenda.

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Rennes pousse fort pour boucler le dossier. Mayenda possède un profil qui séduit le staff technique. Lié à son club jusqu’en juin 2030, le gaucher sort d’une saison timide en Angleterre. Ses statistiques ? Deux buts et une passe décisive en 22 matchs. Un temps de jeu réduit explique aussi ce bilan moins solide. Mais les recruteurs rennais voient en lui un immense potentiel. Pour se l’offrir, il faudra lâcher une offre XXL. Le site Transfermarkt évalue le joueur à 16 millions d’euros.