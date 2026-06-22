Départ forcé à l’ASSE : Un taulier en danger

‎L’ASSE avance sur une ligne de crête où chaque décision de mercato ressemble à un calcul à haut risque. Dans ce contexte, Maxime Bernauer, pourtant identifié comme un élément d’expérience, se retrouve au centre d’un dossier sensible qui pourrait déboucher sur un départ prématuré.

‎Mercato ASSE : Un statut de cadre fragilisé par les blessures

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‎Arrivé définitivement à l’AS Saint-Étienne après un passage initial convaincant, Maxime Bernauer devait incarner la stabilité défensive du projet stéphanois. Le club avait investi un peu plus d’1,2 million d’euros pour sécuriser son profil, avec l’idée claire d’en faire un pilier. ‎Mais la réalité du terrain a bousculé ce scénario.

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Les blessures à répétition ont empêché le défenseur d’enchaîner les matches et d’installer une vraie continuité. Dans un effectif où la régularité reste une denrée rare, cette fragilité a rapidement changé la perception interne de son importance.

‎Une gestion économique qui prend le dessus

‎Selon les éléments rapportés par des sources concordantes, la direction stéphanoise ne veut pas se retrouver en position de faiblesse contractuelle. L’idée d’un départ cet été est donc étudiée afin d’éviter une situation où le joueur partirait libre à l’issue de son contrat.

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‎Dans le même temps, le club se retrouve face à une équation classique mais délicate du football moderne : conserver un joueur en manque de disponibilité ou tenter de récupérer une indemnité avant une éventuelle dépréciation de sa valeur.

‎Une décision qui engage la suite du projet

‎Dans les bureaux du Forez, la réflexion ne se limite pas au seul cas Bernauer. Elle traduit une ligne directrice plus large : éviter les pertes financières sur des joueurs en situation contractuelle avancée. Une logique froide, mais devenue incontournable. ‎Un détail issu du dossier illustre parfaitement cette tension.

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Recruté après son passage au Dinamo Zagreb, Bernauer a déjà changé de statut en moins d’un an, passant du renfort stratégique à une option de marché. ‎La suite dépendra désormais d’un choix simple sur le papier mais lourd de conséquences pour l’équilibre défensif stéphanois.