Mercato : Incroyable ! L’OM annule l’arrivée de Malang Sarr

À la recherche de bonnes opportunités durant ce mercato estival, l’OM avait flairé l’excellente affaire Malang Sarr, défenseur central en fin de contrat avec le RC Lens le 30 juin prochain. Mais aux dernières nouvelles, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard auraient annulé le deal.

Mercato : L’OM a rencontré l’agent de Malang Sarr

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Libre dans quelques jours, Malang Sarr ne manquera pas d’options durant ce mercato d’été après son excellente saison 2025-2026. Homme de base du dispositif du RC Lens, le joueur de 27 ans a la côte en Espagne, Turquie et en Arabie Saoudite, mais l’OM et le Stade Rennais tenteraient également de le retenir en Ligue 1.

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Alors que son capitaine Leonardo Balerdi pourrait partir cet été, l’Olympique de Marseille aurait fait du natif de Nice sa priorité pour renforcer sa charnière centrale. Dans une situation financière préoccupante, le club olympien, contraint de prioriser la venue de joueurs libres ou en prêt, verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un joueur comme Malang Sarr sans indemnité.

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Le président marseillais Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi auraient donc rencontré les représentants de l’ancien défenseur de Chelsea en vue d’une possible signature à Marseille, selon le journaliste turc Yagız Sabuncuoglu.

« Le représentant de Malang Sarr a rencontré Marseille », a-t-il publié sur sa page Twitter, affirmant que l’OM serait en négociations très avancées avec l’entourage du défenseur lensois. Un renfort de taille dans un secteur, qui a vu Benjamin Pavard retourner à l’Inter Milan après son prêt non concluant, tandis que Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd ne seront pas retenus en cas de belle proposition dans les semaines à venir. Mais le dossier n’ira pas plus loin que ça.

L’OM ne peut pas assurer le salaire de Malang Sarr

Très intéressé par Malang Sarr, l’OM est dans l’obligation de freiner dans le dossier menant au défenseur du RC Lens, dont les prétentions salariales sont trop élevées pour les finances du club marseillais.

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« Malang Sarr à l’OM, c’est gros fantasme pour l’instant. S’il y a bien un profil que l’OM n’a pas besoin de recruter, c’est un central gaucher (3 dans l’effectif). Et vu les demandes salariales… (il a raison il est libre, mais c’est pas pour l’OM de cette année du coup) », rapporte le journaliste selon Romain Canuti du quotidien Le Phocéen, qui pense que le deal a peu de chances d’aboutir.

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Libre avec le RC Lens, Malang Sarr aurait donc des exigences financières hors d’atteinte pour l’Olympique de Marseille. Reste à voir si ce désistement de l’OM pourrait profiter au Stade Rennais.