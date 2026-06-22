Mercato PSG : C’est confirmé, Campos dégote un redoutable roc en Italie  

La direction du PSG se lance sur un jeune crack qui brille pendant cette Coupe du monde. Le géant de Ligue 1 prépare une offre pour le défenseur.

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Le PSG frappe là où on ne l’attendait pas. Pour bétonner sa charnière centrale la saison prochaine, la cellule de recrutement parisienne scrute attentivement le championnat italien. Une piste inattendue vient d’ailleurs de fuiter. Selon les révélations de PSG Inside Actus, les champions de France suivent de très près Alessandro Circati, le jeune international australien qui fait actuellement les beaux jours de Parme.

À 22 ans, ce défenseur central montre de très belles qualités. Les recruteurs parisiens sont séduits par son profil. L’ascension d’Alessandro Circati est fulgurante. Devenu un pilier indiscutable du onze parmesan, le joueur a crevé l’écran cette saison en enchaînant 33 matchs toutes compétitions confondues. S’il sait se montrer décisif en attaque (un but et une passe décisive au compteur), c’est avant tout sa solidité défensive qui impressionne.

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Déjà exposé au très haut niveau pendant cette Coupe du monde avec les Socceroos, le natif de Fidenza a vu sa cote grimper sur le marché européen. Ses prestations de haut vol font aujourd’hui saliver plusieurs écuries européennes.

Le Paris SG devra toutefois jouer des coudes pour rafler la mise. Bologne apprécie également le profil du joueur et pourrait dégainer une offre concrète très rapidement. De plus, les négociations s’annoncent serrées avec Parme. Le club italien, qui a verrouillé son joyau jusqu’en juin 2029, ne compte pas brader son talent si facilement.

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La direction parisienne ne manque pourtant pas d’arguments. Porté par un projet sportif XXL et une vitrine européenne inégalable, Paris a de quoi faire tourner la tête du jeune défenseur. Pour éviter une augmentation du tarif, les dirigeants franciliens ont tout intérêt à passer à l’attaque dans les prochaines semaines.