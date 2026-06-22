C’est confirmé ! Le PSG prépare un mercato de folies

‎Le PSG s’avance vers un mercato estival particulièrement animé, avec des mouvements attendus aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. L’après Coupe du monde devrait ouvrir une séquence de négociations intenses autour de l’effectif parisien, alors que la direction parisienne anticipe déjà des ajustements importants.

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‎Présent sur le terrain médiatique international, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a livré un constat clair sur l’ambiance actuelle du marché des transferts. « C’est intéressant de rester à New York parce qu’il y a absolument toute la planète foot. (…) Pour le moment, c’est assez calme sur le mercato. Mais je peux vous garantir que lorsqu’on va arriver sur la fin de la Coupe du monde, ça va partir dans tous les sens », a-t-il affirmé.

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‎Une déclaration qui confirme une tendance bien connue des dirigeants : les grandes décisions se prennent rarement pendant les compétitions internationales, mais juste après, lorsque les positions se figent et que les clubs passent à l’action.

‎Paris entre stabilité et ajustements ciblés

‎Le PSG, fort de ses récents succès européens, aborde ce mercato avec une base solide, mais sans exclure des mouvements importants. Plusieurs joueurs sont évoqués dans les discussions internes, notamment Bradley Barcola, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos ou encore Lucas Chevalier.

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Leur avenir dépendra fortement des opportunités du marché et des choix sportifs du staff. ‎Dans ce contexte, un nom revient avec insistance pour renforcer l’effectif en cas de départ offensif : Yan Diomandé, jeune talent du RB Leipzig, suivi pour son potentiel de progression immédiate.

‎Une mécanique déjà enclenchée en coulisses

‎En interne, les discussions avancent sans précipitation mais avec méthode. Le club parisien, habitué aux mercatos à forte intensité, prépare plusieurs scénarios afin de ne pas subir les mouvements du marché mais de les anticiper.‎

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Une donnée concrète illustre cette dynamique : plusieurs dossiers prioritaires sont déjà identifiés avant même la fin de la compétition internationale, preuve d’une anticipation avancée. L’expérience récente du PSG sur le marché montre une évolution nette.

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