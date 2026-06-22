Mercato ASSE : Un choix fort de Gazidis et Kilmer validé

Un nouveau témoignage sur Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, confirme le bon choix de Kilmer Sports Ventures (KSV).

ASSE : Témoignages de Joao Moutinho sur Ian Cathro

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Ian Cathro a été nommé nouveau coach de l’ASSE, le lundi 8 juin dernier. Il sera présenté officiellement en conférence de presse, le 1er juillet lors de la rentrée sportive des Verts. Des témoignages de techniciens, journalistes ou encore de joueurs qui ont travaillé sous ses ordres continuent de tomber.

Pour Le Progrès, Joao Moutinho a livré ses impressions sur le technicien écossais, présenté comme un entraîneur rigoureux. » Ceux qui ont observé Estoril, ont vu que ça jouait bien. […]. Il a un jeu positif avec une équipe qui veut attaquer, mais qui s’expose. […]. J’aime beaucoup sa manière de jouer, le travail va peut-être permettre de prendre moins de buts », a confié l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Saint-Etienne : Cathro décrit comme un coach fédérateur

L’international Portugais (146 sélections) a connu le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne dans le championnat britannique, lorsqu’il évoluait à Wolverhampton (2018-2023). Ian Cathro était l’adjoint de Nuno Espirito Santo chez les Wanderers, entre juillet 2018 et juillet 2021.

Retourné dans son pays natal en 2023, Joao Moutinho a affronté l’ex-coach du GD Estoril (2024-2026) avec le SC Braga, dans le championnat portugais. Il le décrit comme « une personne très disponible, qui fédère les groupes et donne tout pour les joueurs et le club ».

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L’entraîneur de 40 ans bientôt (le 11 juillet) découvrira la Ligue 2, le 8 août face au FC Sochaux au stade Bonal. Mais avant, les supporters des Verts pourront apprécier un pan de son projet de jeu, face au Servette FC, le 18 juillet, en match amical.