Mercato : Avant Godts, le PSG s’offre une perle néerlandaise

En pleines discussions avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de l’ailier Mika Godts, le PSG a officialisé ce vendredi la signature dans ses rangs d’une pépite néerlandaise. Explications.

Mercato PSG : Une gardienne signe pro avec le Paris SG

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Après l’officialisation de la signature de Maghnes Akliouche, le PSG concentre désormais ses forces sur le recrutement de Mika Godts. Mais l’Ajax Amsterdam se montre inflexible et réclame entre 60 et 65 millions d’euros. Pour ne pas arranger les choses, « l’Ajax a également fait appel au célèbre agent Jorge Mendes afin d’obtenir le meilleur prix possible pour le transfert », explique le média hollandais De Telegraaf.

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En attendant de voir les lignes bouger dans ce dossier, le club de la capitale a bouclé la signature de Maren Groothoff en provenance du PEC Zwolle, où elle poursuivait sa formation. Âgée de 17 ans, la gardienne néerlandaise a signé son premier contrat au Paris SG. Elle est désormais liée au club jusqu’en 2029.

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« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Maren Groothoff au Paris Saint-Germain. La jeune gardienne néerlandaise est désormais liée au club de la capitale pour une durée de trois saisons, jusqu’en 2029. L’ensemble du club félicite Maren pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite pleine réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain », écrit le PSG sur son site officiel.

Maren Groothoff signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain ! ✍️❤️💙



L’ensemble du club félicite Maren pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite pleine réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain. 👏 pic.twitter.com/9DANnb7iyU — PSG Féminines (@PSG_Feminines) August 6, 2026

Reconnue pour sa lecture du jeu et son efficacité dans les moments décisifs, Maren Groothoff poursuivra sa progression au sein de l’environnement Rouge & Bleu, avec l’ambition de s’inscrire durablement dans le projet du Paris Saint-Germain.

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« Je suis très heureuse de signer mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. C’est une étape importante dans mon parcours et le début d’un nouveau défi que j’aborde avec beaucoup d’envie. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, de travailler avec le staff et mes coéquipières, et de continuer à progresser au quotidien.

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Je suis fière de rejoindre ce Club et je donnerai le meilleur de moi-même pour poursuivre mon développement sous les couleurs Rouge & Bleu », a confié Maren Groothoff.