Mercato Stade Rennais : Trois clubs se déchirent pour ce buteur  

Le Stade Rennais pourrait bientôt perdre l’un de ses attaquants. Breel Embolo attire les convoitises notamment en Italie.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo mis sur le marché

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Coup de balai en vue au Stade Rennais. Alors que le club enchaîne les recrues, la direction doit désormais dégraisser son effectif. Breel Embolo figure parmi les éléments poussés vers le départ. L’attaquant suisse est en pleine forme et attire déjà de très nombreux prétendants.

L’effectif breton a changé de visage cet été. Sous la houlette de Franck Haise, sept nouveaux joueurs ont débarqué au Roazhon Park : Adrien Thomasson, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds, Gonçalo Oliveira, Issa Soumaré et Charlie Cresswell, acheté 28 millions d’euros à Toulouse. Cette vague d’arrivées force les dirigeants à vendre.

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Ludovic Blas, Seko Fofana et Breel Embolo sont priés de se trouver un nouveau point de chute. Pour le Suisse, les options ne manquent pas. Auteur de 10 buts en 34 rencontres la saison passée, l’avant-centre a aussi brillé durant la Coupe du Monde.

Selon le journaliste Ben Jacobs, l’AC Milan et le Napoli ciblent l’international helvétique. Rejoindre Naples lui offrirait l’opportunité de disputer la Ligue des Champions. Aucune offre ferme n’est cependant arrivée sur la table pour le moment.

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L’Italie n’est pas seule sur le coup. Atlanta United (MLS) a tâté le terrain auprès de ses agents, et plusieurs écuries de Premier League surveillent le dossier. Estimé à 15 millions d’euros sur Transfermarkt, le buteur rennais pourrait rapporter près de 20 millions d’euros au Stade Rennais grâce à cette concurrence.