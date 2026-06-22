Mercato ASSE : Départs annoncés, Cathro prend le contrôle

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont annoncés sur le départ, mais le nouvel entraîneur, Ian Cathro, devrait d’abord jauger certains éléments avant la décision finale.

ASSE Mercato : Les joueurs sur le départ suspendus à la décision d’Ian Cathro

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Des joueurs décevants de la saison dernière vont quitter l’ASSE cet été. Leur sort semble déjà scellé par la direction sportive. Néanmoins, ils bénéficient d’un sursis. Le nouveau coach veut d’abord les jauger. C’est la raison pour laquelle aucun départ officiel n’est encore acté, en dehors de Brice Maubleu et Florian Tardieu.

En fin de contrat, le premier a rejoint Pau FC en Ligue 2, tandis que le deuxième est annoncé vers le Montpellier HSC. Libre aussi à partir du 30 juin 2026, Dennis Appiah ne devrait pas poursuivre l’aventure sous le maillot des Verts.

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La reprise des entraînements étant fixée au 1er juillet, des joueurs comme Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Lassana Traoré, Strahinja Stojkovic, Igor Miladinovic ou encore Aïmen Moueffek seront situés sur leur sort définitif après les premières semaines d’entraînement. La tendance est confirmée par le Peuple-Vert.

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« Le nouveau staff souhaite profiter de la préparation estivale pour observer de nombreux joueurs et évaluer précisément les rôles que chacun pourra occuper dans l’effectif », assure le média spécialisé. Comme indiqué, « les dirigeants veulent prendre le temps nécessaire avant de trancher définitivement sur plusieurs situations individuelles », d’après la source.