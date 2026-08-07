Monaco Mercato : Un incroyable pari pour remplacer Balogun ?

Alors que Folarin Balogun pourrait faire ses valises cet été pour rejoindre un autre club, l’AS Monaco aurait ouvert un incroyable chantier afin de renforcer son secteur offensif durant ce mercato. Explications.

Mercato : L’AS Monaco vise Romelu Lukaku

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En quête d’une solution offensive pour compenser un éventuel départ de Folarin Balogun, l’AS Monaco se serait renseigné sur la situation de Romelu Lukaku. D’après les informations de La Gazzetta Dello Sport, l’attaquant de 33 ans ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le Napoli et l’AS Monaco fait partie des nombreux clubs qui surveillent désormais sa situation.

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En froid avec ses dirigeants, l’international belge a eu l’autorisation de reprendre plus tard l’entraînement afin d’éviter de le voir revenir au centre d’entraînement. Et même si Antonio Conte a été remplacé par Massimiliano Allegri, cela ne changera rien à son avenir.

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Une opportunité pour certains clubs, convaincus de l’apport que peut avoir l’ancien buteur de Manchester United au sein d’une attaque. Pour la suite de sa carrière, Romelu Lukaku a déjà écarté un exil doré en Arabie saoudite et ne ferait pas non plus de l’Atlanta Bergame une priorité. Selon la publication transalpine, l’international belge privilégie l’Europe en cas de départ cet été.

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Mais l’AS Monaco n’est pas seul sur ce coup, puisque Trabzonspor, qui vient de s’offrir Mohamed Salah, serait aussi positionné pour recruter Romelu Lukaku. Reste à savoir si l’AS Monaco aura les moyens financiers pour s’aligner sur une telle opération. Pour rappel, Lukaku dispose d’un salaire très élevé, estimé autour de 8 millions d’euros annuels.

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Une charge difficilement compatible avec l’encadrement de la masse salariale imposé par la DNCG.