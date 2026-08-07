Mercato: Coup de théâtre ! Rodri snobe le Real pour le Barça

Sur le départ du côté de Manchester City, Rodri a été longtemps associé au Real Madrid pour remplacer Luka Modric. Mais aux dernières nouvelles, le milieu de terrain espagnol a fait le choix de rejoindre les rangs du Barça.

« Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre le Barça »

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À un an de la fin de son contrat, Rodri s’apprête à quitter Manchester City après six ans de bons et loyaux services. Selon plusieurs sources concordantes, le capitaine de la Roja a donné sa parole à Florentino Pérez pour un transfert au Real Madrid dès cet été.

Après le départ de Luka Modric l’été passé, les dirigeants madrilènes considèrent Rodri comme son héritier naturel et sont prêts à faire le nécessaire pour parvenir à un accord avec les Citizens pour sa signature. Sauf que depuis ce jeudi, le FC Barcelone a totalement renversé la situation dans ce dossier.

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Suite aux tergiversations de la Maison-Blanche, le maître à jouer de Manchester City privilégie désormais une signature au Barça comme l’a confirmé son agent sur les antennes de la Cadena SER. « Par respect pour le Real Madrid, qui a été exemplaire durant tout le processus, Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre le Barça », a déclaré Pablo Barquero.

Selon les renseignements obtenus par le journal AS, le joueur de 30 ans estime que le style de jeu des Blaugranas correspond davantage à ses qualités. Habitué à évoluer dans un football basé sur la maîtrise du ballon, la possession et le contrôle du rythme, le champion du monde 2026 considère que l’environnement tactique barcelonais est le plus adapté à son profil. Les dirigeants barcelonais seraient déjà passés à l’action pour boucler cette opération.

Le Barça propose 45M€ pour Rodri

Selon les informations de la Cadena SER, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a trouvé un accord avec Rodri pour un transfert cet été. Désormais favori pour recruter le natif de Madrid, le club culé aurait entamé des pourparlers avec le board de Manchester City.

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Et le journaliste Fabrizio Romano assure ce vendredi que le Barça serait prêt à formuler une offre d’un peu plus de 45 millions d’euros sur la table pour racheter la dernière année de contrat de l’ancien protégé de Pep Guardiola.

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Sauf que les Skyblues exigeraient environ 65 millions d’euros pour laisser filer leur capitaine. Les négociations vont donc se poursuivre.