Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un autre départ

Jean-Kévin Duverne s’en va. Il va quitter définitivement le FC Nantes pour s’engager avec l’Omonia Nicosie à Chypre. Le deal est bouclé.

Mercato FC Nantes : Jean-Kévin Duverne poussé vers la sortie

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Le FC Nantes va dire au revoir à un autre joueur. Pas de place à Nantes pour les indésirables et les cracks à forte valeur marchande. Les Kita font le ménage pour mettre en place une équipe compétitive. Jean-Kévin Duverne serait en effet sur le point de quitter définitivement le club de l’Erdre. Direction Chypre où il va rejoindre l’Omonia Nicosie.

Après Uros Radakovic, Alban Lafont, Chidozie Awaziem et Matthis Abline, le défenseur haïtien pourrait être le prochain joueur à quitter le navire. De retour à Nantes cet été après une saison en prêt à La Gantoise, Duverne ne devrait toutefois pas rester longtemps dans l’effectif de Michel Der Zakarian. Cette fois, son départ serait définitif.

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Jean-Kévin Duverne aurait déjà trouvé une nouvelle destination. D’après les informations de Ouest-France, le défenseur de 29 ans devrait être transféré à l’Omonia Nicosie, club de première division chypriote. L’ancien Brestois avait pourtant repris la préparation avec le FC Nantes. Il avait même été régulièrement utilisé comme piston gauche lors des premières rencontres estivales.

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Son départ va donc laisser une place à ce poste. Et Nantes pourrait chercher à la combler. Michel Der Zakarian a demandé le renfort d’un latéral gauche en conférence de presse jeudi. « Il faut un latéral gauche ! », a insisté l’entraîneur nantais. Le départ annoncé de Duverne pourrait ainsi accélérer le recrutement au FC Nantes. Les Canaris semblent désormais devoir trouver un nouveau joueur capable d’occuper le couloir gauche.