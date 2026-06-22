Mercato ASSE : Un buteur veut quitter le navire, direction Angleterre  

L’ASSE est en danger pour son jeune crack, Lucas Stassin. Un nouveau prétendant débarque pour déloger le Belge pendant ce mercato estival.

Mercato ASSE : Lucas Stassin vers l’Angleterre cet été ?

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Lucas Stassin va probablement quitter l’ASSE pendant ce mercato estival. Face à l’intérêt de nombreux recruteurs, les Verts pourraient le céder pour renflouer leur caisse. Ipswich Town entre dans la course. Ce promu de Premier League cible l’attaquant belge.

Lucas Stassin a livré de solides performances en Ligue 2 la saison dernière. Son bilan actuel : 11 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées en 32 rencontres. Ces statistiques honorables n’ont pas suffi à ramener les Verts dans l’élite française. Néanmoins, elles propulsent le joueur au rang de valeur marchande XXL du club.

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Acheté 10 millions d’euros à Westerlo, le buteur veut progresser. Lucas Stassin vise un club de haut niveau pour montrer tout son potentiel au monde entier. Le Belge fait craquer Ipswich Town. Le club britannique prépare du lourd pour son retour parmi l’élite anglaise. Pour réussir ce pari, ses dirigeants cherchent un jeune avant-centre puissant. Les recruteurs d’Ipswich ont donc pris des renseignements concrets et surveillent la situation de la pépite stéphanoise.

Ipswich devra batailler ferme car la liste des prétendants s’allonge. Le FC Porto se positionne aussi. Les dirigeants portugais négocient déjà et veulent conclure le deal rapidement. Braga, Brentford, le Sporting Portugal, Naples et Galatasaray suivent aussi le dossier. Le profil de Stassin séduit partout sur le continent.

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L’ASSE garde le contrôle total des négociations. Saint-Étienne se montre ouvert. L’attaquant partira, mais seulement au prix fort. Engagé sur le long terme, l’avant-centre belge est l’un des joueurs qui va rapporter le jackpot aux Verts. Si Ipswich veut doubler ses concurrents sur cette piste offensive très convoitée, le promu anglais va devoir accélérer les négociations.