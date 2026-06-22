Mercato ASSE : Revirement pour le poste de gardien de but

Après le départ de Brice Maubleu de l’ASSE, le club cherche un gardien de but, qui ne serait plus forcément la doublure de Gautier Larsonneur.

Mercato : Gautier Larsonneur reste à l’ASSE, mais …

La suite après cette publicité

L’ASSE avait proposé un nouveau contrat à Brice Maubleu, mais avec le statut de troisième gardien de but. Il devait apporter son expérience à Gautier Larsonneur et à sa probable doublure. Cependant, le portier de 36 ans a repoussé la proposition et il a rejoint Pau FC, librement, en Ligue 2.

Désormais, Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire du club stéphanois, cherche un nouveau gardien de but. Initialement, ce dernier devrait être la doublure de Gautier Larsonneur, qui reste à l’AS Saint-Etienne, malgré les critiques à son encontre.

Saint-Etienne cherche un portier n°1 bis

En revanche, la direction du club aurait changé de fusil d’épaule. Si l’on en croit les informations de Peuple-Vert, elle vise désormais un portier qui viendra apporter une vraie concurrence au capitaine des Verts. Selon le média spécialisé, il ne s’agit plus d’un gardien de but numéro 2, mais « d’un numéro 1 bis ».

« Les prestations de Gautier Larsonneur n’ont pas totalement convaincu les décideurs stéphanois, qui souhaitent instaurer une concurrence forte à ce poste stratégique », justifie la source, tout en soulignant qu’il « ne bénéficiera plus du même confort que la saison passée ».

Ian Cathro va redistribuer les cartes !

Alors que la rentrée sportive de l’ASSE est fixée au 1er juillet 2026, P-V indique que « les discussions progressent » pour boucler la signature du futur dernier rempart de l’équipe d’Ian Cathro (40 ans).

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Départs annoncés, Cathro prend le contrôle

À voir

Mercato PSG : Luis Campos frappe, un chèque de 30M€ arrive !

Mercato ASSE : Un choix fort de Gazidis et Kilmer validé

En tout cas, l’arrivée d’un nouveau gardien est désormais la priorité des priorités du nouveau staff technique, dont le patron dévoile ainsi son intention de redistribuer les cartes.