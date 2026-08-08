Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Barcola au PSG !

Un énorme retournement de situation pourrait finalement se produire concernant l’avenir de Bradley Barcola au PSG. Annoncé proche de Liverpool, l’attaquant du PSG pourrait bien poursuivre l’aventure dans la capitale une saison de plus.

Mercato : Le PSG refuse l’offre de Liverpool pour Barcola

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Alors que les pourparlers entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Liverpool s’enlisent pour le transfert de Bradley Barcola, l’Insider Djamel a livré ses dernières informations sur cette affaire.

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« Concernant le dossier Bradley Barcola, le PSG réclame toujours 160 à 170 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par les Reds », a écrit Djamel sur Twitter, avant de confirmer que le Paris SG a effectivement refusé la première proposition des Reds pour l’ancien milieu offensif de l’OL.

« Contrairement aux récentes rumeurs, le club anglais a bien transmis (oralement) une première offre : celle-ci a été immédiatement refusée par Paris, car jugée financièrement trop éloignée des exigences. Les négociations se poursuivent », a ajouté le spécialiste du club de la capitale française.

Vendredi, le journal L’Équipe a révélé que Liverpool s’apprêterait à transmettre un chèque de 115 millions d’euros au PSG pour Bradley Barcola. Le quotidien sportif a ajouté que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient refuser cette offre, encore loin des 150 millions d’euros attendus pour laisser partir Bradley Barcola cet été. Et cette première approche pourrait bien être la dernière pour les pensionnaires d’Anfield.

Liverpool jette l’éponge pour Bradley Barcola

En effet, selon les dernières informations relayées par Olivier Tallaron et Sacha Tavolieri, Liverpool, contrairement aux nombreuses rumeurs qui circulent, n’aurait en réalité pas encore formulé d’offre pour Bradley Barcola. Mieux, les deux journalistes assurent que les Reds n’auraient pas les moyens de s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain pour l’international français de 23 ans.

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« Liverpool n’a pas fait d’offre officielle pour l’attaquant parisien et aurait même indiqué au club qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir l’ancien lyonnais », assure Olivier Tallaron de Canal Plus Foot. De son côté, Sacha Tavolieri écrit notamment : « pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a toujours reçu aucune offre écrite de Liverpool FC pour Bradley Barcola. Dans les discussions en cours, les Reds ont tenu à faire savoir qu’ils n’avaient pas les moyens de payer le prix demandé pour acheter le Français. »

PSG #Barcola : Liverpool n’a pas fait d’offre officielle pour l’attaquant parisien et aurait même indiqué au club qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir l’ancien lyonnais #Mercato @CanalplusFoot pic.twitter.com/pSfb1F6wQi — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) August 7, 2026

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Dans ces conditions, Bradley Barcola, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, pourrait finalement rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Sauf si un autre prétendant débarque avec le chèque attendu.