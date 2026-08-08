Mercato OM :  Accord scellé pour l’arrivée de Goore à Marseille ?

Les dirigeants de l’OM dégotent un nouveau détonateur offensif en Belgique. Hyllarion Goore ferait partie des profils suivis par le club phocéen.

Mercato : L’OM flashe sur Hyllarion Goore

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L’OM active ses réseaux en Belgique. Pour renforcer l’attaque de l’équipe de Bruno Genesio pendant ce mercato estival, les dirigeants phocéens ciblent le jeune avant-centre de La Gantoise, Hyllarion Goore.

Révélée par L’Équipe, la piste mène tout droit vers le championnat belge. À 20 ans à peine, cet attaquant ivoirien dispose déjà d’un vécu précieux en Pro League. Arrivé en janvier 2025 depuis Arabat contre un chèque de 350 000 euros, le joueur a rapidement gravi les échelons au sein du club gantois.

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Sa première année complète plaide en sa faveur. En 34 matchs disputés toutes compétitions confondues, le natif d’Abidjan affiche 5 buts et 4 passes décisives. Des chiffres prometteurs qui traduisent sa montée en puissance. Ses solides performances ont fini par alerter plusieurs écuries européennes, Marseille en tête.

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Cette prise d’information s’inscrit dans la stratégie olympienne, désormais axée sur le repérage de talents à fort potentiel. Plus qu’un joueur immédiatement opérationnel, l’OM verrait en Goore un profil malléable, doté d’une marge de progression immense. La direction marseillaise passera-t-elle à l’action en transmettant une offre concrète à La Gantoise ? Le dossier est chaud.