Mercato ASSE : Le profil d’un gardien néerlandais émerge

Pour le poste de gardien de but de l’ASSE, six profils de potiers étrangers sont étudiés par Peuple-Vert. L’un coche plusieurs cases et pourrait correspondre aux critères de KSV.

Mercato : L’ASSE cherche une doublure à Larsonneur

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L’ASSE est la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Brice Maubleu. Le portier de 36 ans est en fin de contrat et sur le départ. Kilmer Sports Ventures avait envisagé de recruter un véritable dernier rempart, en cas de montée en Ligue 1, mais il a abandonné l’idée, compte tenu du maintien en Ligue 2.

Désormais, la priorité n’est plus à la recherche du successeur de Gautier Larsonneur. La direction stéphanoise vise plutôt à un gardien au profil plus jeune et prometteur, pour apporter une véritable concurrence au numéro 1.

Kayne van Oevelen coche toutes les cases pour prendre la place de Maubleu

Kayne van Oevelen du FC Volendam en Eredivisie est présenté par le site spécialisé comme le gardien idéal pour le projet du groupe canadien, propriétaire de l’AS Saint-Etienne. Son profil coche plus de cases, notamment son expérience et son fort potentiel, comprativement aux cinq autres portiers présentés par la source.

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Le gardien de but de 22 ans a des statistiques impressionnantes dans l’élite néerlandaise. Soit 75,3 % d’arrêts sur 198 tirs cadrés subis en 32 matchs disputés la saison dernière.

« Aucun autre gardien étudié dans cette présentation ne propose un meilleur pourcentage d’arrêts. Son incroyable 75,3 % d’arrêts, malgré une défense souvent dépassée, démontre une vraie capacité à faire gagner des points, malgré une défense souvent dépassée. Un trait de caractère qui pourrait faire merveille à l’ASSE », a commenté P-V.

Le jeune portier évalué à 2 M€

Sous contrat avec Volendam jusqu’en juin 2028, Kayne van Oevelen est évalué à 2 millions d’euros par le site Transfermarkt. Un montant dans les cordes de KSV.

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Notons que les autres portiers, dont les profils ont été étudiés par la source sont : Kacper Trelowski (22 ans) de Raków Częstochowa en Pologne, Jan Koutný (21 ans) de Sigma Olomouc en République Tchèque, Lukas Jungwirth (22 ans) du Linz ASK en Autriche, Jankat Yılmaz (21 ans) de Galatasaray en Turquie et Tom de Graaff (21 ans) de PEC Zwolle) aux Pays-Bas.