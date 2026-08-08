Mercato OL : Négociations avancées pour un départ en défense

L’OL tente de se séparer de Duje Caleta-Car. Les négociations pourraient déboucher sur un départ libre du joueur indésirable à Lyon.

OL Mercato : Vers un départ libre de Duje Caleta-Car de Lyon ?

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L’OL a lancé son opération dégraissage par le départ d’Orel Mangala. À défaut d’un transfert, le club rhodanien a trouvé une porte de sortie temporaire. Le milieu de terrain est prêté à Getafe en Liga (Espagne), sans option d’achat, pour la saison 2026-2027.

Duje Caleta-Car pourrait suivre le Belge. Le processus de son départ est enclenché. Sans courtisan concret, le défenseur central se dirige vers un départ négocié de Lyon. Le club rhodanien tente de trouver un accord avec lui pour la rupture de sa dernière année de contrat, selon les informations du quotidien croate Sportske novosti.

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Cependant, les positions semblent encore tranchées. Pendant que l’Olympique Lyonnais penche pour une résiliation pure et simple de leur accord, l’international croate souhaiterait toucher une compensation avant de partir.

Caleta-Car n’entre pas dans les plans de Fonseca

En effet, son bail est valide jusqu’au 30 juin 2027, mais le club ne compte pas sur lui. de plus, son salaire n’est plus compatible avec les nouveaux standards du club repris en main par Michele Kang. Si aucun prétendant ne veut débarrasser Lyon de Duje Caleta-Car, les parties devront s’accorder sur une résiliation de contrat à l’amiable, avant le 1er septembre, date de clôture du mercato estival.

Pour rappel, le joueur de 30 ans était prêté à la Real Sociedad en Espagne la saison dernière, avec une option d’achat d’environ 3 à 4 millions d’euros, mais non obligatoire. Revenu à l’OL à l’issue de son prêt, il n’entre toujours pas dans les plans de Paulo Fonseca.

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Outre Orel Mangala et Duje Caleta-Car, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara ou encore Enzo Molebe sont également poussés vers la porte de sortie de Lyon.