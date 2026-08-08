OM Mercato : C’est fait, un autre cadre quitte Marseille !

L’exode se poursuit à l’OM pour les cadres. Après Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, un autre joueur important s’apprête à quitter les rangs du club marseillais. Explications.

Mercato : Un défenseur quitte l’OM

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En quête de liquidités et contraint d’alléger sa masse salariale, l’OM continue son opération dégraissage avec des ventes stratégiques. Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que ceux attendus de Geronimo Rulli et Facundo Medina, un autre cadre devrait faire ses valises dans les prochaines heures.

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Arrivé l’été passé pour 23 millions d’euros l’été passé, Nayef Aguerd s’est imposé comme l’une des valeurs marchandes les plus fortes de l’Olympique de Marseille. Placé dans le viseur d’Al-Sadd dans le Golfe et du Stade Rennais, le défenseur central de 30 ans a finalement fait le choix de retourner en Espagne.

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D’après les informations du journal AS, l’international marocain va effectuer son retour à la Real Sociedad lors de ce mercato estival. L’affaire est quasiment bouclée et Nayef Aguerd est désormais attendu à Saint‑Sébastien pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Nayef Aguerd prêté avec option d’achat

Le dossier Nayef Aguerd touche à sa fin. Le journaliste Fabrizio Romano confirme l’accord verbal entre l’OM et la Real Sociedad pour Nayef Aguerd. Le spécialiste mercato explique que le club espagnol devrait accueillir le compatriote d’Achraf Hakimi dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros.

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La formation basque a donc accepté de mettre 15 millions d’euros sur la table des négociations pour rapatrier son ancien défenseur central. Toujours selon la même source, la volonté du joueur a énormément compté dans ce dossier. En effet, Nayef Aguerd souhaitait absolument retourner à Saint-Sébastien, où il avait évolué en prêt durant la saison 2024-2025 sous les ordres de Pellegrino Matarazzo.

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Le dossier est désormais entré dans sa dernière ligne droite. Les derniers détails administratifs doivent encore être réglés, tandis que le défenseur marocain devra passer sa visite médicale avant l’officialisation de l’opération.