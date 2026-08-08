Mercato Stade Rennais : Décision prise, un cadre force son départ

Abdelhamid Aït Boudlal pousse pour son départ du Stade Rennais cet été. Courtisé par Fulham, le défenseur marocain veut poser ses valises en Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Aït Boudlal veut partir

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Le Stade Rennais pourrait encore connaître un départ important en défense avant la fin du mercato. Après l’arrivée de Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal aurait décidé de quitter le club breton. Une destination se dégagerait déjà pour le défenseur marocain : Fulham.

D’après les informations du compte X @jonathan35001, Aït Boudlal souhaiterait rejoindre les Cottagers cet été. Son agent pousserait également dans ce sens auprès de la direction rennaise. « Le joueur veut partir bien aidé par son agent », a notamment expliqué le suiveur du Stade Rennais. Selon lui, Fulham serait actuellement le seul club à solliciter concrètement le défenseur central.

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Si Aït Boudlal veut quitter la Bretagne, son transfert ne se fera pas à n’importe quel prix. Toujours selon la même source, le Stade Rennais aurait fixé ses exigences à environ 35 millions d’euros pour accepter le départ de l’international marocain. Fulham devra donc se montrer convaincant pour boucler l’opération. Le club anglais devra surtout répondre aux attentes financières de Rennes, qui ne souhaiterait pas brader son défenseur.

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En parallèle, le Stade Rennais flaire d’autres coups en défense. Le recrutement de Gonçalo Oliveira, puis celui de Charlie Cresswell, a déjà renforcé ce secteur. Mais un nouveau mouvement pourrait intervenir si Aït Boudlal venait effectivement à partir. Le mercato rennais reste donc animé en défense. Un départ du Marocain obligerait le club à réagir, malgré les renforts déjà enregistrés.