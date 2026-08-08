Mercato PSG : Luis Campos relance un dossier XXL, accord proche   

Le PSG ne lâche pas Mika Godts. Le club parisien prépare une nouvelle proposition XXL pour tenter de convaincre l’Ajax Amsterdam de céder son jeune ailier belge.

Mercato PSG : Une nouvelle offre de 55 millions d’euros pour Mika Godts

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Le PSG repasse à l’attaque pour Mika Godts. L’Ajax Amsterdam avait balayé une première proposition de 45 millions d’euros, bonus inclus. Paris insiste. La direction francilienne affine une nouvelle offre plus persuasive.

D’après Sky Sports Italia, la prochaine proposition parisienne pourrait atteindre 55 millions d’euros. Cette nouvelle offensive sera-t-elle suffisante ? Rien n’est moins sûr. L’Ajax ne semble toujours pas décidé à se séparer de son joueur. Godts sort d’une saison très convaincante, avec 17 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

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Le Belge a d’ailleurs encore été aligné jeudi soir. Il était titulaire lors de la victoire de l’Ajax contre Shelbourne (3-1), en qualification pour la Ligue Europa Conférence. Il a inscrit un penalty durant la rencontre, avant d’en manquer un second.

À 21 ans, Mika Godts possède les qualités recherchées par Luis Enrique. L’ailier belge est capable de provoquer en un-contre-un, de faire des différences sur son côté et de terminer les actions. Il peut également se muer en passeur décisif.

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Son profil prend encore plus de sens pour le Paris SG depuis le transfert de Yan Diomandé vers le Real Madrid. Paris doit aussi anticiper un éventuel départ de Bradley Barcola, devenu une priorité de Liverpool pour renforcer son côté gauche. Dans ce contexte, Mika Godts pourrait donc représenter une solution de choix pour le club de la capitale. Reste à convaincre l’Ajax.

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Si Paris va jusqu’à 55 millions d’euros, Mika Godts deviendrait l’une des plus grosses ventes de l’histoire de l’Ajax. Il intégrerait même le top 5 des joueurs les plus chers vendus par le club néerlandais, derrière Antony, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez. Une opération lucrative pour Amsterdam. L’Ajax avait recruté Godts en 2023 auprès de Genk pour seulement 400 000 euros.

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