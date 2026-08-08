Mercato FC Nantes : Un autre transfert programmé à Nantes

Un départ d’Ignatius Ganago soulagerait le FC Nantes. L’attaquant s’éloigne des Canaris. Du beau monde se positionne pour le recruter pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Jackpot en vue pour le départ d’Ignatius Ganago ?

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Ignatius Ganago va-t-il plier bagage plus tôt que prévu ? Lié au FC Nantes jusqu’en 2027, l’international camerounais attise les convoitises, et la relégation des Canaris en Ligue 2 précipite sa sortie.

Recruté en 2022 depuis Lens, l’avant-centre n’a pas conservé sa place de titulaire sur les bords de l’Erdre. Il garde pourtant une cote solide sur le marché. Sa puissance physique séduit. Sa polyvalence rassure. Selon Foot Mercato, plusieurs écuries étrangères suivent sa situation de très près.

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L’intérêt des clubs du Golfe fait déjà saliver la direction nantaise, qui entrevoit une plus-value financière bienvenue dans une période financièrement difficile. Son prêt en MLS chez les New England Revolution l’avait reboosté l’an dernier. De retour en janvier, il a répondu présent : 3 buts et 1 passe décisive en 14 apparitions. Un bilan honorable, mais insuffisant pour sauver le navire jaune et vert.

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Les Kita vont bientôt sceller le sort du Camerounais. Vaut-il mieux garder une arme offensive d’expérience pour viser la remontée ou céder au plus offrant pour renflouer les caisses ? Pour l’instant, aucun accord n’est annoncé. Mais sa situation mérite une attention particulière cet été. Si une belle proposition arrive, le FC Nantes devra choisir entre conserver son attaquant ou réaliser une opération financière intéressante.