Mercato ASSE : Un talent visé par Manchester signe à Sainté

L’ASSE a attiré une pépite qui était aussi convoitée par Manchester United. Un joli coup réussi par les recruteurs stéphanois !

Mercato : L’ASSE s’offre la pépite sénégalaise Etienne Mendy

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L’ASSE s’est offert les services du talentueux sénégalais Etienne Mendy. Le projet du club stéphanois a séduit le jeune joueur formé à l’académie Diambars du Sénégal. La cellule de recrutement des Verts a également été très active face à la concurrence, car Manchester United était sur les rangs.

En effet, l’ailier de 18 ans avait effectué un essai chez les Red Devils, en septembre 2025, selon les informations du média sénégalais 13football.

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟯 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 : 𝗔𝗽𝗿è𝘀 𝗦𝗶𝗱𝘆 𝗕𝗮𝗿𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲 à 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹, 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗯𝗮𝗿𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗶𝘀. 𝗜𝗹 𝘀'𝗮𝗴𝗶𝘁 𝗱'𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗻𝗱𝘆. 𝗟'𝗲𝘅𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿é… pic.twitter.com/akSokjF1Iq — 13football_com (@13footballC) September 11, 2025

Etienne Mendy avait tapé dans l’œil des recruteurs lors du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA U17). Cette saison, il a contribué à la montée des Diambars dans l’élite sénégalaise. Il a été auteur de 5 buts et 4 passes décisives dans le championnat de deuxième division.

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International U17, le joueur né en 2008 vient renforcer la réserve stéphanoise, qui a perdu de nombreux joueurs cet été. Les uns ont été libérés à l’issue de leur contrat, d’autres ont préféré partir pour lancer leur carrière ailleurs.