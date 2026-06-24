Mercato ASSE : Un talent visé par Manchester signe à Sainté

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE a attiré une pépite qui était aussi convoitée par Manchester United. Un joli coup réussi par les recruteurs stéphanois !
Mercato : L’ASSE s’offre la pépite sénégalaise Etienne Mendy
La suite après cette publicité
L’ASSE s’est offert les services du talentueux sénégalais Etienne Mendy. Le projet du club stéphanois a séduit le jeune joueur formé à l’académie Diambars du Sénégal. La cellule de recrutement des Verts a également été très active face à la concurrence, car Manchester United était sur les rangs.
En effet, l’ailier de 18 ans avait effectué un essai chez les Red Devils, en septembre 2025, selon les informations du média sénégalais 13football.
Etienne Mendy avait tapé dans l’œil des recruteurs lors du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA U17). Cette saison, il a contribué à la montée des Diambars dans l’élite sénégalaise. Il a été auteur de 5 buts et 4 passes décisives dans le championnat de deuxième division.
Lire aussi sur l’ASSE :
ASSE : Surprise ! KSV s’offre une nouvelle folie à 100M€À voirMercato OM : Accord conclu pour ce gros transfert
Mercato ASSE : C’est terminé, un serial buteur snobe les Verts
International U17, le joueur né en 2008 vient renforcer la réserve stéphanoise, qui a perdu de nombreux joueurs cet été. Les uns ont été libérés à l’issue de leur contrat, d’autres ont préféré partir pour lancer leur carrière ailleurs.