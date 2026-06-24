ASSE : Surprise ! KSV s’offre une nouvelle folie à 100M€

‎‎L’ASSE se retrouve indirectement au cœur d’une nouvelle opération financière d’envergure menée par son propriétaire. Alors que les supporters attendent toujours des mouvements concrets sur le mercato, Kilmer Sports Ventures vient de participer à un investissement colossal de près de 100 millions d’euros dans un autre secteur du sport professionnel.

‎ASSE : Une ambition de Kilmer Sports qui dépasse largement le football

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‎Depuis son arrivée à la tête de l’AS Saint-Étienne en 2024, Larry Tanenbaum n’a jamais caché ses ambitions dans l’univers sportif. L’homme d’affaires canadien a ajouté les Verts à un portefeuille déjà riche en participations dans plusieurs disciplines majeures en Amérique du Nord. Cette stratégie s’est confirmée ces derniers jours avec une nouvelle opération de grande ampleur.

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Selon les informations rapportées par Radio-Canada, Kilmer Sports Ventures a injecté 100 millions de dollars américains dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Une somme qui représente environ 87 millions d’euros et qui témoigne de la puissance financière du groupe.

LARRY TANENBAUM INVESTIT ENCORE DANS LE SPORT PROFESSIONNEL 🇨🇦



Larry Tanenbaum, propriétaire de Kilmer Sports Ventures et actionnaire majoritaire de l’#ASSE, poursuit ses investissements.



Selon @RadioCanadaInfo, son groupe a participé au financement de la LPHF (hockey féminin)… pic.twitter.com/pxFKwPGpcQ — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) June 23, 2026

‎Un investissement majeur dans le hockey féminin

‎Cette opération ne concerne pas une franchise particulière. KSV a choisi de soutenir directement la ligue dans son ensemble, aux côtés d’Illitch Companies, devenant ainsi l’un des premiers investisseurs extérieurs depuis la création de la compétition en 2023. ‎Un choix est loin d’être anodin.

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Le hockey féminin connaît une croissance importante en Amérique du Nord et attire désormais des capitaux conséquents. Pour Larry Tanenbaum, il s’agit d’un placement stratégique dans un marché en développement, sans lien direct avec la gestion quotidienne de l’ASSE.

‎Les supporters stéphanois restent attentifs

‎Du côté du Forez, cette annonce suscite surtout de la curiosité. Les supporters suivent avec attention les décisions de leurs nouveaux dirigeants alors que le club prépare une nouvelle saison en Ligue 2 après avoir manqué son objectif de remontée immédiate. Cet investissement de 100 millions de dollars concerne exclusivement le hockey féminin et ne remet pas en cause les moyens déjà consacrés à l’ASSE.

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Néanmoins, l’absence de recrue officialisée depuis l’ouverture du mercato nourrit naturellement l’impatience autour du club. Dans un contexte où chaque décision financière est scrutée, cette nouvelle démonstration de puissance économique rappelle surtout que Kilmer Sports Ventures poursuit son expansion à l’échelle internationale, bien au-delà des frontières du football français.